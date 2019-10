Moto g8 plus verschijnt 14 november voor 269 euro

Lenovo heeft drie smartphones voor de Nederlandse en Belgische markt aangekondigd. De Moto g8 plus is een mainstreamsmartphone die voor 269 euro verschijnt, de Motorola One Macro komt 2 november uit voor 200 euro. Ook komt de instapper e6 Play uit.

De Moto g8 plus heeft een 6,3"-lcd met 19:9-beeldverhouding en resolutie 2280x1080 pixels. Er zijn drie camera's aanwezig aan de achterkant: een van 48 megapixel, aangevuld met een dieptesensor en een groothoekcamera. De frontcamera is een 25-megapixelmodel. De accucapaciteit bedraagt 4000mAh en ondersteuning voor snelladen is aanwezig. De processor is de Qualcomm Snapdragon 665, er is 4GB ddr4 en het 64GB aan opslaggeheugen is uit te breiden met micro-sd-kaarten. Het toestel komt 14 november beschikbaar in het blauw en roze, voor 269 euro.

Lenovo kondigde de Moto One Macro al eerder deze maand aan maar maakt nu bekend dat het toestel 2 november voor 200 euro te koop komt in de Benelux. Het toestel heeft een macrocamera aan de achterzijde, met een sensor van 2 megapixel met een pixelgrootte van 1,75µm. Voor de normale foto’s is een camera van 13 megapixel met een f2.0-lens en een pixelgrootte van 1,2µm aanwezig. Ook is er een dieptesensor van 2 megapixel. De soc betreft de MediaTek Helio P70 en er is een lcd met resolutie van 1520x720 pixels met een beeldverhouding van 19.5:9 en een diagonaal van 6,2 inch.

De Moto e6 Play in de instapserie van Motorola moet het met een 5,5"-scherm met resolutie van 1440x720 pixels doen. De soc is de MediaTek MT6739 en de hoeveelheid ram bedraagt 2GB, bij 32GB opslaggeheugen, dat wel uit te breiden is met micro-sd-kaarten. De camera is een 13-megapixelmodel met f2.2-lens en 1,12μm-pixels. Dit toestel verschijnt ook 2 november, voor 100 euro.