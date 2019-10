'Motorola komt met smartphone met pop-up-frontcamera van 32 megapixel'

Motorola komt mogelijk met een smartphone die een pop-up-selfiecamera met resolutie van 32 megapixel heeft. Het toestel lijkt een primaire 64-megapixelcamera te bevatten. De naam van de vermeende smartphone is nog niet bekend, maar het lijkt een Android One-toestel te zijn.

De smartphone, die nog niet officieel is aangekondigd, is volgens ProAndroid een midrangetoestel met een Snapdragon 675-soc en 4GB ram. De smartphone heeft 128GB aan opslagcapaciteit dat kan worden uitgebreid via een micro-sd-kaart die in de sim-slot geplaatst wordt. Het toestel ondersteunt twee simkaarten, maar alleen als er geen micro-sd-kaart wordt gebruikt. De telefoon draait naar verluidt op Android 10 zonder skin, aangezien het om een Android One-toestel lijkt te gaan.

De Motorola-smartphone bevat een ips-lcd van 6,39" met een resolutie van 2340x1080 pixels, wat neerkomt op een beeldverhouding van 19,5:9. Door het gebruik van een pop-up-selfiecamera bevat het scherm geen inkeping. De telefoon heeft een accu van 3600mAh die kan worden opgeladen via usb-c. Over een snellaadtechniek wordt niets vermeld. Het toestel bevat daarnaast een 3,5mm-jack.

De pop-up-selfiecamera heeft een resolutie van 32 megapixel, terwijl de primaire camera aan de achterkant van het toestel een resolutie van 64 megapixel heeft. De hoofdcamera kan 4k-video's met 30 beelden per seconde schieten en full-hd-video's opnemen met 120fps. Enkele huidige Android One-toestellen van Motorola, zoals de Moto One Vision en Moto One Zoom, bevatten een 48-megapixelcamera. De telefoon lijkt een secundaire camera met resolutie van 8 megapixel te bevatten. Mogelijk fungeert deze camera alleen als een dieptesensor voor een eventuele portretmodus.

Aangezien de telefoon nog niet officieel is aangekondigd door Motorola, is het nog niet bekend wanneer het toestel op de markt verschijnt. Prijzen zijn ook nog niet bekend.