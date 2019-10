PlayStation 5 krijgt controllers met haptische feedback en komt eind 2020 uit

Sony brengt de PlayStation 5 volgend jaar tijdens de feestdagen uit. De console krijgt nieuwe controllers met haptische feedback en triggers met weerstand die zich aanpast aan games. Ook bevestigt Sony hardwarematige ondersteuning voor raytracing.

Sony heeft de nieuwe details over de PlayStation 5 bekendgemaakt aan Wired en ook een blog online gezet met de bevestiging van de naam en de verschijningsperiode. Sony's systeemarchitect Mark Cerny verduidelijkt tegenover Wired dat de console hardwarematige ondersteuning voor raytracing krijgt. Van Microsoft's Xbox-opvolger Project Scarlett was al bekend dat deze een gpu met raytracing-hardware krijgt. Hoe de gpu's in de PlayStation 5 en de nieuwe Xbox zich tot elkaar zullen verhouden is nog niet duidelijk, verdere specificaties ontbreken.

In april maakte Sony al wat details over de PlayStation 5-hardware bekend: de console krijgt een Ryzen-octacoreprocessor, een Navi-gpu en een snelle ssd. Destijds had Sony het ook al over raytracing-ondersteuning, maar toen was het nog niet duidelijk of het om hardwarematige ondersteuning zou gaan; de eerste generatie Navi-gpu's heeft immers geen raytracinghardware aan boord en de techniek kan ook met software worden toegepast.

Samen met de PlayStation 5 komen er nieuwe controllers uit. Wired heeft de nieuwe controller al vastgehouden en stelt dat het uiterlijk veel op dat van de huidige DualShock 4 lijkt. De nieuwe versie heeft adaptive triggers. Dat zijn triggers waarvan de weerstand zich kan aanpassen aan situaties in games. Sony noemt als voorbeeld het schieten met een pijl en boog. Spelers zouden door de nieuwe triggers daarbij de spanning van de boog moeten kunnen voelen. Ook zou in schietspellen een shotgun met deze triggers heel anders aanvoelen dan een machinegeweer.

Een andere vernieuwing in de controller is het gebruik van haptische feedback in plaats van een reguliere trilmotor. In beide handgrepen van de controller zit een elektromagnetische actuator die nauwkeurig is te programmeren. Ook heeft Sony de speaker die in de controller zit verbetert. Volgens Wired levert dat overtuigende effecten op. In een demo met PlayStation VR-game Astro Bot Rescue Mission is het volgens de publicatie voelbaar op wat voor oppervlak het personage loopt. Oppervlakken met zand, modder en ijs voelen daardoor anders aan. Wired speelde ook een aangepaste versie van Gran Turismo Sport op een PlayStation 5-devkit. Ook in die game is het 'voelbaar' op wat voor oppervlak de auto zich begeeft.

De nieuwe controller krijgt een usb-c-aansluiting en kan daarmee opgeladen worden. Het is ook mogelijk om bekabeld te spelen via die aansluiting. De ingebouwde accu heeft een hogere capaciteit dan die van de huidige DualShock 4. De nieuwe controller is daardoor iets zwaarder, maar volgens Sony is hij nog altijd lichter dan de Xbox One-controller met batterijen.

Volgens Wired lijkt de PlayStation 5-devkit veel op de tekeningen en renders die enige tijd geleden naar buiten kwamen. LetsGoDigital ontdekte in augustus een designpatent van Sony waarin schetsen staan. De site liet daar vervolgens renders van maken. Sony wil echter niet zeggen of de versie voor consumenten er hetzelfde uit zal zien. Onwikkelversies hebben vaak een ander uiterlijk dan de consoles voor consumenten.

Sony bevestigt ook dat de PlayStation 5 optische disks zal gebruiken voor games. Het gaat om blu-rayschijven waar 100GB op past. Zoals in april bekend werd gemaakt krijgt de PS5 een ssd voor opslag. De capaciteit daarvan is nog niet bekend. Wel geeft Sony nu nieuwe details over het installeren van games; dat moet 'modulair' kunnen. Spelers kunnen dan bijvoorbeeld het singleplayergedeelte verwijderen als ze dat uitgespeeld hebben, terwijl het multiplayergedeelte op de console blijft staan. Ook belooft Sony een nieuwe grafische interface, maar details daarover zijn nog niet bekend.