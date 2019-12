Resident Evil 3-remake komt op 3 april 2020 uit voor consoles en pc

Sony en Capcom hebben een remake van Resident Evil 3 aangekondigd. Net als de remake van Resident Evil 2 zal deze game een perspectief van over de schouder krijgen, in plaats van de originele statische camera. De game komt uit voor de PS4, Xbox One en pc.

Capcom en Sony hebben zowel een trailer, gameplay als wat losse screenshots getoond, verspreid over twee video's. Daarop is te zien dat de zombies, het privéleger van Umbrella Corp. en de Nemesis weer van de partij zijn. Spelers nemen de rol van Jill Valentine aan, net als in de originele game die in 1999 uitkwam.

De originele game bevat alleen een singleplayergame, maar de remake krijgt ook multiplayer. In september toonde Capcom beelden van Resident Evil: Project Resistance. Daarin moeten vier spelers levels doorkruisen terwijl een mastermind, die zombies in het level kan plaatsen, alsmede vallen neerzetten, deuren op slot doen, lichten uitzetten, maar ook zelf door het gebouw zwerven. Die game multiplayermodus wordt geïntegreerd in de remake.

De remake van Resident Evil 2, die begin dit jaar verscheen 2019, werd warm onthaald door zowel recensenten als spelers. Het spel werd geprijsd voor een vermakelijke combinatie van nieuwe en klassieke gameplay alsook de opgepoetste graphics. De remake van Resident Evil 3 komt op 3 april 2020 uit voor de Xbox One, PlayStation 4 en op Steam.