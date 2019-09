Capcom toont gameplaybeelden van een Resident Evil-game met 4v1 co-op

Ontwikkelaar Capcom heeft een nieuwe co-opgame in het Resident Evil-universum aangekondigd. Het spel heet Project Resistance en komt uit op de PS4, de Xbox One en Steam. Wanneer het spel uitkomt, is nog niet bekend, maar er verschijnt volgende maand een besloten bèta in Japan.

Project Resistance wordt een co-opgame waarin vier overlevers het opnemen tegen één mastermind, die gebaseerd lijkt op Resident Evil-personage Mr. X. De vier overlevers moeten ontsnappen uit een gebouw, terwijl de bad guy dit moet voorkomen. De vier overlevers hebben ieder een eigen vaardigheid. Zo is Tyrone een tank die minder snel beschadigd raakt, terwijl Valerie andere overlevers kan genezen. Samuel heeft sterke melee-aanvallen en January kan beveiligingscamera's hacken en uitschakelen.

De Mastermind kan op zijn beurt die beveiligingscamera's gebruiken om de vier overige spelers op te sporen. Deze camera's bevatten bovendien vuurwapens. Ook kan het meesterbrein zombies plaatsen, die hij vervolgens zelf kan besturen. Verder kan de slechterik het licht uitzetten, vallen neerzetten en deuren op slot doen. Mr. X kan zelf ook door het gebouw rondzwerven.

Wat gameplay betreft lijkt Project Resistance gebaseerd te zijn op games als Friday the 13th en Dead by Daylight. Vooral die laatste is vrij populair. Capcom hintte maandag al op de komst van een co-opgame die zich in het Resident Evil-universum afspeelt. Er kwam in augustus ook al een website voor de game online. De onthulling is met veel kritiek ontvangen. Spelers beschuldigen Capcom ervan dat ze met Project Resistance kapitaliseren op huidige trends in de game-industrie.