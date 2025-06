Until Dawn-ontwikkelaar werkt aan narratieve game gebaseerd op Dead by Daylight

Supermassive Games, de ontwikkelaar van games als Until Dawn en The Dark Pictures Anthology, werkt aan een singleplayerspel die zich afspeelt in de wereld van onlinemultiplayerhorrorgame Dead by Daylight.

Er is nog weinig informatie bekendgemaakt over de spinoffgame, maar het wordt, net als veel andere spellen van Supermasive Games, in ieder geval een 'interactief verhaal' met nieuwe personages waarin spelers 'leven-of-doodkeuzes' kunnen maken. Later dit jaar wordt er meer informatie onthuld, belooft Dead by Daylight-ontwikkelaar Behaviour in een livestream.

Er is tegelijkertijd nog een tweede spinoff aangekondigd. Dat wordt een co-opmultiplayergame van Midwinter Entertainment. Deze studio werd in 2016 opgericht door Halo-veteranen en werd vorig jaar overgenomen door Behaviour. Dit spel bevindt zich nog in een vroeg ontwikkelingsstadium en moet gaan over 'hebzucht' en 'machtslust'. Meer informatie is niet gedeeld.

Eerder werd er al een datingsimulator gebaseerd op Dead by Daylight uitgebracht. Daarnaast moet er samen met Atomic Monster en Blumhouse ook een film komen gebaseerd op Dead by Daylight. Ook dit project bevindt zich nog in de kinderschoenen, aangezien er nog een regisseur en scenarioschrijver voor gezocht worden.

Dead By Daylight is een onlinemultiplayerhorrorgame waarin spelers moeten ontsnappen van een moordenaar, die ook door een speler wordt bestuurd. De game bevat veel crossovers met bekende horrorfranchises. Zo zijn er personages van de films Halloween, Nightmare on Elm Street en Saw speelbaar. Ook Nicolas Cage moet dit jaar zijn opwachting gaan maken in het spel, waarbij hij zichzelf speelt.