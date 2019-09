Intel gaat sprints op Olympische Spelen analyseren met 3d-camerasysteem

Intel brengt een systeem voor het analyseren van atleten naar de Olympische Spelen van 2020 in Tokio. Intel noemt dat 3D Athlete Tracking, ofwel 3DAT. Met de informatie worden overlays gemaakt die bij tv-uitzendingen getoond kunnen worden.

Volgens Intel werkt het 3DAT-systeem met meerdere 4k-camera's die de atleten tijdens de spint vastleggen en bijhouden. De data die dat oplevert wordt in een datacenter verwerkt en daarmee wordt vervolgens de sprint gevisualiseerd. Intel toont dat op die manier bijvoorbeeld het snelheidsverloop van de honderd meter sprint inzichtelijk gemaakt kan worden.

Intel zegt dat 3DAT werkt met kunstmatige intelligentie en computer vision, en dat het vrijwel realtime werkt, zodat de analyses tijdens live-uitzendingen toegevoegd kunnen worden als overlay. Technische details over de werking of apparatuur geeft Intel verder niet in zijn aankondiging.