Sony doet woensdag uitgebreide onthulling van systeemarchitectuur PlayStation 5

Sony gaat woensdag diep in op de systeemarchitectuur van de komende PlayStation 5 in een presentatie door Mark Cerny, de lead system architect van Sony. De presentatie komt slechts enkele dagen na een soortgelijke onthulling door Microsoft.

Sony doet de aankondiging in de vorm van een tweet. Verder wordt gemeld dat de presentatie om vijf uur 's middags Nederlandse tijd wordt gehouden en dat de stream op de PlayStation-blog te zien zal zijn. Meer informatie wordt op dit moment niet bekendgemaakt. De release van de PlayStation 5 is gepland voor het vierde kwartaal van dit jaar.

Afgelopen maandag nam concurrent Microsoft de tijd om vrijwel alle technische details over de komende Xbox Series X te onthullen. De console krijgt een 'custom' 1TB-ssd en een soc die bestaat uit acht Zen 2-cores op maximaal 3,8GHz en een gpu met 52 compute-units. De cpu en gpu delen 16GB gddr6-geheugen. Ook hiervoor is een release in kwartaal vier gepland.