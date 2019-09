LG brengt telefoon met hoesje met tweede scherm uit in Benelux

LG brengt de G8X ThinQ voor het einde van het jaar uit in de Benelux. Het is de eerste telefoon van de fabrikant die compatibel is met een hoesje met een tweede scherm die hier uitkomt. Voor de V50 ThinQ bestaat zo'n hoesje ook, maar die kwam hier niet uit.

Het hoesje heeft twee schermen. Het display aan de buitenkant is een monochroom scherm met een diagonaal van 2,1", terwijl aan de binnenkant een scherm zit dat identiek is aan de telefoon. Dat is een oeldscherm van 14,7x6,8cm met een oppervlak van 100 vierkante centimeter en een diagonaal van 6,4". Dankzij de resolutie van 2340x1080 pixels is de schermverhouding 19,5:9. Het scherm op het hoesje heeft bovendien dezelfde druppelvormige inkeping voor symmetrie, terwijl er geen camera achter zit.

De telefoon heeft hetzelfde scherm en daarbij een Qualcomm Snapdragon 855-soc met daarbij 6GB aan geheugen en 128GB aan opslag, beide van onbekend type. De telefoon meet 15,9x7,6cm, zo blijkt uit de specs. Voor in- en output heeft het toestel een usb-c-poort met hdmi-out voor het tweede scherm. Ook is er een 3,5mm-jack en HiFi-dac voor het luisteren naar audio.

De camera's op de achterkant zijn een reguliere camera met groothoeklens van twaalf megapixel met een sensor die 1,4 micron grote pixels heeft. Daarnaast is er een camera met ultragroothoeklens met een beeldhoek van 136 graden en een resolutie van dertien megapixel. LG heeft geen prijs bekendgemaakt voor de G8X ThinQ of het hoesje. De telefoon moet voor het einde van het jaar verschijnen in de Benelux.