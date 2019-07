LG brengt G8s ThinQ halverwege juli uit in Benelux voor 699 euro

LG laat weten dat de G8s ThinQ vanaf half juli verkrijgbaar is in de Benelux. De smartphone die werd gepresenteerd op het Mobile World Congress in Barcelona is een iets goedkopere variant van de LG G8 ThinQ, en krijgt een richtprijs mee van 699 euro.

De LG G8s ThinQ is met zijn 6.2" FullVision-oledscherm van 2248 x 1080 pixels bij 564ppi een fractie groter dan de G8 ThinQ. Dat toestel, dat in de Benelux voorlopig niet op de markt komt, heeft een 6.1"-plastic oledscherm met een hogere resolutie van 3120 x 1440 beeldpunten. Een ander verschil is dat de G8 ThinQ het scherm als luidspreker gebruikt; de G8s ThinQ beschikt over normale stereoluidsprekers.

LG rust de G8s ThinQ uit met vijf camera’s. Achterop betreft het een hoofdcamera van 12MP, een groothoeklens van 13MP en een telelens van 12MP. Aan de voorzijde heeft het toestel een selfiecamera van 8 megapixels en een zogeheten time-of-flight camera. Die meet via lichtweerkaatsing de afstand tot het object en zou op die manier meer nauwkeurige diepte-informatie genereren. Gebruikers kunnen volgens LG achteraf nog de achtergrond, kleuren en lichtinval van hun zelfportretten bewerken. De tof-camera maakt ook 'handpalmherkenning' mogelijk; gebruikers kunnen de basisfuncties van het toestel bedienen zonder het apparaat aan te raken.

De LG G8s ThinQ wordt aangedreven door een Qualcomm Snapdragon 855, geflankeerd door 6GB ram en 128GB opslagcapaciteit die via micro-sd uitbreidbaar is tot 1TB. Verder heeft de smartphone een accu van 3550mAh met ondersteuning voor draadloos opladen. Het toestel heeft een adviesprijs van 699 euro.