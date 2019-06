Google Pixel 3a

Google Pixel 3a XL Samengevat De Pixel 3a is een goede deal. Google heeft slimme keuzes gemaakt over wat weg te laten en wat te behouden ten opzichte van de duurdere Pixel 3-smartphones. Het belangrijkste voordeel van de 3a is de camera, want die kan mee met de absolute top. De software is de tweede goede reden om voor de 3a te gaan. Je krijgt dezelfde ondersteuning als bij de duurdere Pixels. Van de dingen die ontbreken op deze goedkopere Pixels vinden we waterdichtheid het meest jammer en is het ook een nadeel ten opzichte van sommige concurrenten dat er een middenklasse-soc en trager geheugen in de Pixel 3a zit. Voor deze prijs kunnen we daar echter wel overheen komen, zeker als we de voordelen ten opzichte van vergelijkbaar geprijsde telefoons meewegen. Pluspunten Geweldige camera

Drie jaar lang snelle updates en upgrades

Fijne software zonder bloatware van derden

Stereoluidsprekers

Prima oledscherm Minpunten Scherm moeilijk afleesbaar in de zon

Duurder in Benelux of in buitenland kopen Eindoordeel Getest Google Pixel 3a Zwart Prijs bij publicatie: € 400,- Vanaf € 366,- Vergelijk prijzen Bekijk alle uitvoeringen (3) Samengevat De Pixel 3a XL is een goede deal. Google heeft slimme keuzes gemaakt over wat weg te laten en wat te behouden ten opzichte van de duurdere Pixel 3-smartphones. Het belangrijkste voordeel van de 3a XL is de camera, want die kan mee met de absolute top. De software is de tweede goede reden om voor de 3a XL te gaan. Je krijgt dezelfde ondersteuning als bij de duurdere Pixels. Van de dingen die ontbreken op deze goedkopere Pixels vinden we waterdichtheid het meest jammer en is het ook een nadeel ten opzichte van sommige concurrenten dat er een middenklasse-soc en trager geheugen in de Pixel 3a XL zit. Voor deze prijs kunnen we daar echter wel overheen komen, zeker als we de voordelen ten opzichte van vergelijkbaar geprijsde telefoons meewegen. Pluspunten Geweldige camera

Drie jaar lang snelle updates en upgrades

Fijne software zonder bloatware van derden

Stereoluidsprekers

Prima oledscherm Minpunten Scherm matig afleesbaar in de zon

Duurder in Benelux of in buitenland kopen Eindoordeel Getest Google Pixel 3a XL Zwart Prijs bij publicatie: € 479,- Vanaf € 459,- Vergelijk prijzen Bekijk alle uitvoeringen (3)

Vroeger, voor de Pixel 3a-toestellen uitkwamen, was alles nog eenvoudig in smartphoneland. Alleen als je bereid was de hoofdprijs te betalen, kon je een camera van topkwaliteit verwachten. Ging je voor een toestel dat net even wat minder kostte, zoals een OnePlus-telefoon, omdat je toch graag high-end specs wilde voor een relatief goede prijs? Dan leverde je gegarandeerd in op de camera. Natuurlijk waren er smartphones die het relatief goed deden op cameragebied, maar waar je een telefoon voor weinig kon halen met een geweldige accuduur, of alsnog de snelste soc, was dat niet mogelijk op cameragebied.

Daar brengt de Pixel 3a als het goed is verandering in, want hij heeft dezelfde camera achterop als de Pixel 3 en dat is een van de beste smartphonecamera's van het moment. Het enige dat de 3a en 3a XL-toestellen op dat gebied missen zijn de ISP en Visual Core van de Pixel 3. Welk effect dat heeft, zoeken we uit in deze review, maar natuurlijk nog veel meer. Met de Pixel 3a lever je bijvoorbeeld wel in op de soc. Wat heeft dat voor gevolgen? En wat krijg je nog meer niet voor de helft van de adviesprijs van de inmiddels een half jaar oude Pixel 3?