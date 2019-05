Google Pixel 3a-gebruikers klagen dat hun exemplaren willekeurig afsluiten

Gebruikers van zowel de Google Pixel 3a als de XL-versie maken melding van problemen bij hun smartphones. De Pixel 3a-telefoons van de klagende gebruikers schakelen zichzelf op willekeurige moment uit.

Een gebruiker beschrijft op Reddit dat als hij zijn telefoon met wifi verbindt en ongeveer tien minuten niet gebruikt, dat er een herstart nodig is. Het toestel schakelt zichzelf uit en de telefoon opnieuw opstarten lukt alleen door de standby-knop gedurende 30 seconden ingedrukt te houden. Hij zegt dat het probleem zich niet voordoet als hij geen verbinding met wifi maakt. Verschillende andere gebruikers melden dat ze dezelfde problemen ervaren, zowel met de reguliere 3a als de 3a XL. Ook in Safe Mode doet het probleem zich bij sommige gebruikers voor.

Voor zover bekend heeft Google nog niet gereageerd op de meldingen en mede daardoor is het nog onduidelijk hoe wijdverspreid het probleem is. Het is niet voor het eerst dat Pixel-telefoons op de markt komen met problemen. Zo erkende Google in november 2017 dat er problemen waren met het touchscreen van de Pixel 2 XL en de Pixel-telefoons van de eerste generatie hadden microfoonproblemen.

De Google Pixel 3a en 3a XL zijn twee weken geleden aangekondigd en gaan in Duitsland respectievelijk 399 en 479 euro kosten. Beide versies draaien op een Qualcomm Snapdragon 670-soc van Qualcomm, hebben dezelfde camera als de duurdere Pixel 3 en hebben een 3,5mm-koptelefoonaansluiting. Dat laatste ontbrak bij de Pixel 2- en 3-telefoons.