Google komt met nieuwe versie van Glass Enterprise Edition-augmentedrealitybril

Google heeft de Glass Enterprise Edition 2 aangekondigd. Dit is een nieuwe versie van de eerste versie die in juli 2017 werd gepresenteerd. Dat was een verdere ontwikkeling van de Google Glass, de bril die in 2013 voor consumenten uitkwam en een doorstart voor de zakelijke markt maakte.

Volgens Google helpt de Glass Enterprise Edition 2 bedrijven om de efficiëntie van hun werknemers nog verder te verhogen. De nieuwe versie zou op basis van feedback zijn verbeterd en is gebaseerd op het Qualcomm XR1-platform. Deze soc werd een jaar geleden door chipontwerper Qualcomm onthuld en is geoptimaliseerd voor vr- en ar-toepassingen. Google spreekt over een 'significant krachtigere multicore-cpu en een nieuwe engine voor kunstmatige intelligentie'. Hiermee gaan volgens het bedrijf de prestaties omhoog, is er ondersteuning voor computer vision en 'geavanceerde machine learningcapaciteiten'. De soc is een quadcore die op 1,7GHz draait.

De nieuwe versie van de Glass Enterprise Edition heeft volgens Google verbeterde cameraprestaties; het gaat om een sensor met een resolutie van acht megapixel en een gezichtsveld van 80 graden. De nieuwe bril moet sneller opladen door een usb-c-uitgang en heeft een verhoogde accucapaciteit van 820mAh. Verder is er 3GB lpddr4 aanwezig, 32GB aan emmc-opslag en de bril draait nog altijd op Android Oreo. Dit keer wordt ook Android Enterprise Mobile Device Management ondersteund. Verder zijn Wi-Fi 5 en Bluetooth 5 aanwezig en de projector zit nog altijd voor een oog; deze module heeft een resolutie van 640x360 pixels.