Sony brengt goedkopere versie WH-1000XM3-koptelefoon uit met noise cancellation

Sony brengt de WH-XB900N Extra Bass uit. Deze draadloze koptelefoon is in grote lijnen te beschouwen als een goedkopere versie van het topmodel, de WH-1000XM3. De nieuwe koptelefoon krijgt ook noise cancellation en krijgt een lagere adviesprijs.

Sony zegt dat bij de draadloze WH-XB900N-koptelefoon sterk de nadruk is gelegd op een krachtige, versterkte basweergave. Daarnaast is er digitale ruisonderdrukking is toegepast, waarmee storende omgevingsgeluiden tot een minimum moeten worden beperkt. Net als bij de WH-1000XM3 en andere noise cancelling-koptelefoons zal het wegfilteren van lawaai vooral beperkt zijn tot lage tonen zoals het geluid in de cabine van passagiersvliegtuigen.

De WH-XB900N ziet er wat het ontwerp betreft grotendeels hetzelfde uit als de WH-1000XM3, die samen met de Bose QuietComfort 35 II-koptelefoon veelal beschouwd wordt als de beste draadloze noise cancelling-koptelefoon. Een belangrijk verschil is de chip voor de noise cancelling. Een redacteur van Gizmodo heeft de WH-XB900N kunnen uitproberen en meldt dat de nieuwe koptelefoon niet de chip van de WH-1000XM3 heeft. Dat betekent wellicht ook een iets mindere geluidskwaliteit, omdat Sony bij de introductie van de WH-1000XM3 aangaf dat de chip ook verantwoordelijk is voor het geluid door de samenwerking met een ingebouwde dac en een analoge versterker.

Het nieuwe model is op een aantal vlakken geheel vergelijkbaar met de WH-1000XM3. Zo heeft de WH-XB900N dezelfde accuduur van 30 uur, nfc- en bluetooth-ondersteuning, een ingebouwde microfoon voor gesprekken en Google Assistant-commando's en een aanraakgevoelige paneel voor het aanpassen van het volume of het pauzeren van een nummer. De WH-XB900N komt in juli beschikbaar voor 250 euro.