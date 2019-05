Mortal Kombat 11-ontwikkelaar werkt aan schrappen van 30fps-limiet op pc

De ontwikkelaars van het in april uitgebrachte Mortal Kombat 11 werken aan een optie voor pc-spelers om de 30fps-limiet te verwijderen en te verhogen tot 60 fps. Die limiet geldt voor bepaalde delen van het spel, waarbij de framerate een limiet heeft van dertig beelden per seconden.

Een vertegenwoordiger van Warner Bros. heeft op een Reddit-pagina van Mortal Kombat de patch notes van mei weergegeven en daarbij het nieuws over de 30fps-limiet voor de pc bekendgemaakt. Hij geeft aan dat de klachten over het feit dat bepaalde delen van het spel op maximaal 30fps draaien gehoord worden en dat er wordt gewerkt aan een optie om die limiet naar 60fps te verhogen. De vertegenwoordiger geeft verder nog geen details en zegt dat er binnenkort meer informatie volgt.

Enkele dagen nadat Mortal Kombat 11 het levenslicht zag kwam de modmaker Endri Lauson al met een mod voor de pc die de 30fps-limiet verwijdert, zodat onder meer bij de voor Mortal Kombat kenmerkende fatalities, fatal blows en The Krypt een 60fps-limiet geldt. Hij gaf daarbij aan dat het spel slecht geoptimaliseerd is en dat de fps-verhoging alleen is op te merken door pc-spelers met heel krachtige pc's.

Mortal Kombat 11 draait op alle consoles op 60 fps, wat ook geldt voor de Nintendo Switch. Bepaalde onderdelen van de console-versies van het spel zijn op 30 fps gemaximaliseerd, maar dat geldt ook voor de pc-versie van het vechtspel. Daar kwam de nodige kritiek op, omdat pc's doorgaans aan de hardwarevereisten voor een hogere framerate voldoen.