We hebben wel vaker aangehaald dat het voor de redactie van Tweakers niet mogelijk is om met elk games-genre even bekend te zijn. Dat levert soms een uitdaging op, als we een game eerst moeten 'leren' voor we er iets zinnigs over kunnen zeggen. Het kan ook betekenen dat we een game helemaal niet bespreken, maar dat heeft uiteraard niet onze voorkeur. Is er een tussenoplossing? Ja, de hulp inroepen van specialisten. Je verdiepen in een vechtspel als Mortal Kombat 11 is namelijk geen kwestie van een paar uur of een paar dagen oefenen. Een compleet referentiekader met kennis over eerdere Mortal Kombats en andere vechtspellen is eigenlijk onmisbaar. Dat was dan ook de reden waarom we onlangs in het gamehok op de redactie werden vergezeld door Tweakers-medewerker Bryan Naarden - fervent speler van allerlei vechtspellen - en Jeroen Nijssen, die vorig jaar vierde werd op het Nederlands Kampioenschap Mortal Kombat X.

Wanneer je twee kenners een controller in handen geeft en ze een paar uur los laat gaan op Mortal Kombat 11, kom je al snel te spreken over zaken die dit deel anders maken dan zijn voorganger. Normaal zouden we dan zeggen 'belangrijk, maar laten we bij de basis beginnen', maar in dit geval geldt dat dit juist de basis is. De gameplay, en alle grote en kleine verschillen die er zijn tussen Mortal Kombat X en 11, bepalen welke rol deze game gaat spelen voor fans van vechtspellen. En in het verlengde daarvan ook voor gamers die er een competitieve insteek op na houden en er wellicht een e-sport in kunnen vinden.

"Mortal Kombat X was echt een combo-vechtspel", legt Nijssen uit. "Je zoekt naar openingen en als je die te pakken hebt, gooi je er een lange combo uit die je tegenstander in principe niet of niet makkelijk kan onderbreken, waardoor je veel schade aanbrengt. Het belangrijkste verschil tussen dat spel en Mortal Kombat X is dat die combo's nu veel korter - en daarmee minder belangrijk - zijn. Dat maakt de game behoorlijk anders, en waarschijnlijk leuker voor een meer mainstream publiek." Dat komt mede doordat een ander onderdeel, dat nu meer centraal staat in de gameplay, doet denken aan een ander populair vechtspel. "In de gameplay van Mortal Kombat 11 is blokkeren en wat we 'footsies' noemen - het schoppen van je tegenstander vanuit een bukkende houding - heel belangrijk. Het is een systeem dat van oudsher eigenlijk meer bij Street Fighter hoort, maar Mortal Kombat 11 gaat ook die kant op", aldus Nijssen over de duidelijk trager geworden game.

Nu is er wel meer nieuw aan Mortal Kombat 11, maar daar komen we zo op. We spoelen de tijd namelijk heel even vooruit, naar een dag ná onze speelsessie met de pro's. In alle rust spelen we het verhaal van Mortal Kombat 11 en een deel van de Towers of Time-modus, waarin je steeds reeksen vijanden moet verslaan in ruil voor beloningen. Wat begint als hersenloos knoppen rammen, verandert al snel in wat tactischer spel, zeker met personages die ons gevoelsmatig goed liggen. En inderdaad, het feit dat de vechters in het spel geen ellenlange combo's op het scherm kunnen toveren, maakt het leuker. Al in de tutorials blijkt dat we zelf niet of nauwelijks in staat zijn echt lange combo's uit te voeren, zelfs niet als de game de hele reeks voorkauwt. Het is een kwestie van hand-oog-coördinatie en een gevoel voor timing en ritme dat niet aan komt waaien als je nooit vechtspellen speelt. Een minder grote nadruk op dat aspect klinkt dus inderdaad als een aardige stap om de game leuker te maken voor een groter publiek.

Wat daar ook bij helpt, is herkenbaarheid. Zelfs als je geen actieve speler meer bent, kan het best zo zijn dat je wel bekend bent met bepaalde zaken in Mortal Kombat. Je weet bijvoorbeeld misschien wel wie Scorpion en Sub-Zero zijn of dat een gevecht in Mortal Kombat bij voorkeur eindigt met een 'Fatality'. Die bekende personages en elementen zitten nog steeds in Mortal Kombat 11, ze zijn zelfs verder uitgebreid ten opzichte van Mortal Kombat X. Zo keert voor het eerst sinds Mortal Kombat 3 de 'Mercy' terug in de game. Hiermee weiger je een tegenstander af te maken, maar krijgt die verliezende speler twintig procent van zijn levensbalk terug. Leuk voor wanneer je tegenstander één keer verslaan gewoon niet vernederend genoeg is.