NetherRealm toont bloederige gameplaybeelden Mortal Kombat 11

NetherRealm Studios heeft donderdag een trailer met de eerste gameplaybeelden van Mortal Kombat 11 getoond. De video toont dat het spel weer de nodige hoeveelheid bloed en gruwelijke scenes bevat.

In de revealtrailer van het elfde deel van Mortal Kombat zijn onder andere bekende personages als Baraka, Skarlet, Sub-Zero, Liu Kang, Kung Lao en Sonya Blade, met stem van vechtster Ronda Rousey, te zien. Daarnaast is er vers bloed in de vorm van Geras, die spijlen uit de grond lijkt te kunnen laten verschijnen en tegenstanders met een onzichtbare kracht kan tegenhouden. Het spel krijgt onder andere de optie personages aan te kunnen passen en er zijn Fatal Blow-acties, in aanvulling op de Fatalities.

Het meest opvallende aan de trailer is de gruwelijkheid van vooral de Fatalities. De serie staat hier vanaf het begin om bekend, zoals Sub-Zero's eigenschap om de ruggenwervel van zijn tegenstander handmatig te verwijderen. Mortal Kombat X uit 2015 had ook al de nodige expliciete beelden.

NetherRealm Studios kondigde Mortal Kombat 11 7 december aan. Het spel verschijnt 23 april voor Windows, Nintendo Switch, PlayStation 4 en Xbox One. Vanaf 28 maart is er een gesloten bèta voor Xbon One- en PS4-bezitters.