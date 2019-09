Xiaomi brengt Redmi 8A-budgetsmartphone met 5000mAh-accu uit in India

Xiaomi brengt op 29 september de Redmi 8A uit in India. Het gaat om een budgetsmartphone met een accucapaciteit van 5000mAh en een 6,22"-scherm met druppelvormige inkeping. Of het toestel ook naar Europa komt is nog onbekend.

De Redmi 8A bevat een Snapdragon 439-soc van Qualcomm. Deze chip heeft acht A53-cores, waarvan er vier een snelheid van 1,95GHz halen en er vier draaien op 1,45GHz halen. De Redmi 8A komt in twee varianten; met 2GB aan ram en 32GB opslagruimte of met 3GB aan ram en 32GB opslag. De smartphone ondersteunt twee simkaarten en heeft een aparte sleuf voor micro-sd-kaarten tot 512GB.

Het scherm heeft een diagonaal van 6,22" met een resolutie van 1520x720 pixels. In het scherm zit een kleine inkeping aan de bovenzijde. De Redmi 8A heeft een accu van 5000mAh met ondersteuning voor een snellaadtechniek met een vermogen van 18W via usb-c. Wel meldt Xiaomi dat er slechts een 10W-oplader wordt meegeleverd. Xiaomi laat weten dat de 8A in 2 uur en 56 minuten volledig is opgeladen. Of het hierbij gaat om opladen met 10W of 18W is onbekend.

De 8A bevat een enkele camera met Sony IMX363-sensor. Deze camera heeft een resolutie van 12 megapixel met een pixelgrootte van 1,4 micron. De frontcamera heeft een resolutie van 8Mp en ondersteunt 'ai-face-unlock'.

De telefoon is beschikbaar in het zwart, blauw, en rood. De achterkant bevat een golfpatroon voor extra houvast. De voorkant van de telefoon is gemaakt van Gorilla Glass 5. De Redmi 8A is volgens de fabrikant spatwaterdicht, maar een ip-rating ontbreekt.

De Xiaomi Redmi 8A komt op 29 september uit in India. De variant met 2GB ram en 32GB aan opslag zal 6499 roepies kosten. Omgerekend komt dit neer op zo'n 83 euro. Het model met 3GB ram en 32GB opslagcapaciteit kost 6999 roepies, wat omgerekend zo'n 89 euro is.

Of het toestel naar Nederland en België komt en tegen welke prijzen, is nog niet bekend. De Redmi 7A staat wel in de Pricewatch, vanaf zo'n 90 euro. Die telefoon kost in India momenteel 4999 roepies, omgerekend zo'n 63 euro. Xiaomi laat ook doorschemeren dat er een Redmi 8 op komst is, maar details daarover zijn nog niet bekendgemaakt.