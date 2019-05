'Supermicro vraagt leveranciers geen onderdelen meer in China te maken'

Serverfabrikant Supermicro heeft volgens een Japanse krant zijn toeleveranciers gevraagd geen onderdelen meer in China te fabriceren. Grote Amerikaanse klanten van het bedrijf, in het bijzonder bij de overheid, zouden vragen om hardware die niet in China is gemaakt.

Daarbij gaat het vooral om klanten vanuit de Amerikaanse overheid, meldt Nikkei Asian Review op basis van anonieme bronnen. Die zouden bang zijn voor spionage vanwege het handelsconflict tussen beide landen. Supermicro heeft de informatie niet bevestigd. Het bedrijf zei wel onlangs dat het een groot pand opent in Taiwan en zijn hoofdkantoor in de VS uitbreidt.

De stap komt een half jaar na de aantijging van persbureau Bloomberg dat er spionagechips zouden zitten op Supermicro-moederborden. De betrokken bedrijven en de overheden van de VS en China ontkenden het verhaal, al houdt Bloomberg er zelf wel aan vast. Een externe audit heeft geen spionagechips gevonden op moederborden van de Amerikaanse fabrikant.

Supermicro is niet de enige die zijn productie uit China zou halen. Volgens Digitimes Research werd in 2018 de helft van de wereldwijde moederborden in China geproduceerd, terwijl dat in 2017 nog 90 procent was.