Fitbit OS 3.0 verschijnt samen met nieuwe apps en developertools

Wearable-fabrikant Fitbit heeft versie 3.0 van zijn Fitbit OS uitgebracht. De update voor de modellen Ionic en Versa omvat onder andere een uitgebreider dashboard en meer doelgerichte trainingsopties. Daarnaast kondigde Fitbit een reeks nieuwe apps voor de smartwatches aan.

Eenmaal bijgewerkt naar Fitbit OS 3.0 wordt het hoofdscherm van de Fitbit Ionic en Versa een stuk informatiever. Zo zie je voortaan in ťťn oogopslag ook je slaap- en trainingsoverzichten. Verder kunnen gebruikers gemakkelijker hun gewicht en waterinname bijhouden. Eveneens nieuw in OS 3.0 zijn de uitgebreidere trainingsstatistieken, met hartslaginformatie en activiteiten per uur. Verder zijn doelgerichte trainingsopties toegevoegd voor ruim vijftien bewegingsvormen, zoals hardlopen, fietsen en zwemmen. Je kunt bijvoorbeeld doelen stellen voor het aantal verbrande calorieŽn, de afgelegde afstand of de inspanningstijd.

Fitbit kondigde verder tien populaire apps aan die tot nu toe niet beschikbaar waren voor het platform. Het gaat onder meer om 'achu health', 'Couch to 5K', Genius Wrist en MySwimPro. Andere toepassingen die gebruikers binnenkort in de Fitbit App Gallery mogen verwachten, zijn FitBark, Mindbody, Noonlight en TRX. De wearablefabrikant introduceert ook een Fitbit Exercise API en een aantal opensourcedevelopertools, zodat programmeurs sneller en efficiŽnter gezondheids- en fitnessapps, en nieuwe wijzerplaten voor de smartwatches kunnen ontwikkelen. De eerste tools, Alpine Snow en Skateboard, zijn inmiddels beschikbaar.

Tot slot wordt de Fitbit-app begin 2019 uitgerust met Female Health Tracking-trends, met daarin een uitgebreid overzicht van de menstruatiecyclus.