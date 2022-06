Under Armour stopt vanaf 1 april 2021 met hardloop-app Endomondo

De sport-app Endomondo is vanaf eind dit jaar niet meer beschikbaar in de appwinkels. Vanaf april van volgend jaar stopt de app helemaal met werken. De makers zeggen dat gebruikers hun data kunnen overzetten naar MapMyRun.

Vanaf 1 januari 2021 is Endomondo niet meer te downloaden in de Play en App Store. Maker Under Armour zegt dat de app vanaf dat moment ook geen bugfixes meer krijgt, en dat de klantenservice geen ondersteuning meer biedt. Wel blijft de app nog vier maanden werken. Vanaf 1 april van volgend jaar is de app helemaal niet meer te gebruiken. Premium-leden betalen vanaf 1 december geen geld meer, maar kunnen wel tot aan 31 december gebruik maken van premiumfuncties.

Under Armour zegt dat gebruikers het beste kunnen overstappen naar UA MapMyRun als alternatief. Het bedrijf laat gebruikers hun data downloaden, maar maakt het ook mogelijk data te synchroniseren met MapMyRun. Dat kan alleen zolang de functie nog beschikbaar is, dus niet meer na 1 april 2021. Alleen sportsessies kunnen worden overgedragen naar MapMyRun. Vriendenlijsten, comments, profielinformatie, persoonlijke records en challenges kunnen niet worden overgezet.