Apple Pay zonder authenticatie voor het eerst bruikbaar in Europa in Londens ov

Apple Pay Express Mode, een variant van de betaalmethode waarvoor geen authenticatie nodig is, is voor het eerst bruikbaar in Europa. Apple biedt in samenwerking met vervoersorganisatie TfL de betaalmethode aan in het openbaar vervoer in Londen.

Dankzij Express Mode is het tegen de terminal aanhouden van een geconfigureerde iPhone of Apple Watch genoeg om in te checken en te betalen, meldt Apple. Door de authenticatie via Face ID of Touch ID over te slaan zou het inchecken en betalen sneller moeten gaan. Aan de andere kant is het ook mogelijk om te reizen met een gevonden of gestolen iPhone of Apple Watch; de originele eigenaar moet dan betalen.

Het is voor het eerst dat de techniek, die sinds iOS 12.3 in Apples mobiele besturingssysteem zit, in Europa werkt. Voor de rest werkt het in een paar steden wereldwijd, zo blijkt uit een overzichtspagina: in de VS is dat in New York en Portland, in Japan in Suica en in China in Shanghai en hoofdstad Beijing.

Of en wanneer Express Mode in Nederland en België beschikbaar komt is niet bekend. Apple Pay kwam dit jaar uit in Nederland via diverse banken. De betaaldienst was al langer beschikbaar in België. Standaard vraagt Apple Pay om authenticatie via Face ID of Touch ID bij betalingen.