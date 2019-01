NS begint proef voor betalen met bankpas of creditcard tussen Den Haag en Leiden

De Nederlandse Spoorwegen laten weten dat er binnenkort een proef begint waarbij reizigers met hun bankpas of creditcard kunnen reizen, in plaats van de ov-chipkaart. De proef vindt plaats op het traject tussen Den Haag en Leiden.

De NS meldt dat de test een half jaar duurt; deze begint op 19 januari en eindigt op 19 juli. Geïnteresseerde reizigers die hun ov-chipkaart achterwege willen laten bij in- en uitchecken, kunnen zich voor de proef aanmelden. Deelnemers kunnen via een bijbehorende app hun reizen en de gemaakte kosten bijhouden. De proef is alleen geschikt voor reizigers die niet van een abonnement gebruikmaken; de proef is enkel voor de tweede klas met vol tarief.

De test staat alleen open voor reizigers die beschikken over een contactloze bankpas van ABN AMRO, ING, Rabobank, SNS, ASN Bank of RegioBank. Verder kunnen ook bezitters van een contactloze creditcard van Mastercard of VISA meedoen aan de proef.

Tijdens de proef is het niet meer nodig om vooraf saldo te laden op een ov-chipkaart of een kaartje te kopen. De reiskosten worden in de nacht volgend op de reisdag verwerkt en afgeschreven van het banksaldo. Op de stations tussen Den Haag Centraal, Den Haag HS en Leiden Centraal is per station minstens een incheckpoortje geschikt gemaakt voor het inchecken met de bankpas of creditcard.

Volgens de NS is het doel van de proef om uiteindelijk te komen tot een eventuele landelijke invoering van reizen met de betaalkaart. Daarvoor zijn volgens het bedrijf echter wel 'ingrijpende aanpassingen nodig bij alle vervoersbedrijven, Translink en alle banken'. Bij de proef tussen Den Haag en Leiden wordt de techniek eerst getest. In 2014 meldde dat NS al dat het vervoersbedrijf samen met Nederlandse banken tests ging uitvoeren om te kijken of reizen met de bankpas mogelijk kon worden als alternatief betaalmiddel.