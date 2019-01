Laptop van Asus heeft 17"-scherm in iets grotere behuizing dan 15"-model

Asus heeft de StudioBook S aangekondigd, een laptop met 17"-scherm in een behuizing die iets groter is dan die van een 15"-laptop. Het scherm geeft volgens de fabrikant dankzij kalibratie in de fabriek kleuren accuraat weer en dankzij het scharnier kan het scherm plat op tafel liggen.

De StudioBook S W700G3P is 38,2x28,6cm groot, tegenover bijvoorbeeld 35,7x23,6cm van de Dell XPS 15. De 17"-lcd heeft een verhouding van 16:10, een matte afwerking en een resolutie van 1920x1200 pixels. Naast het scherm zit een rand van 5,3mm, wat iets meer is dan de 2,5mm van de ZenBook S13, die Asus ook op maandag presenteerde.

De laptop heeft een usb-c-poort met ondersteuning voor Thunderbolt 3, drie usb-a-poorten met usb 3.1 gen2, een hdmi-aansluiting, een sd-kaartlezer en een 3,5mm-jack. Op gebied van draadloze communicatie ondersteunt hij wifi 802.11ax, met 2x2 MiMo en bluetooth 5.0.

De processor is een Intel Xeon E2176M of Core i7-8750H, beide hexacores. De grafische spierballen komen van de Nvidia Quadro P3200 met 6GB gddr5-vram. Het toetsenbord is voorzien van achtergrondverlichting en heeft een travel van 1,4mm. De trackpad heeft de mogelijkheid numerieke toetsen weer te geven voor snelle invoer van cijfers. De accu van de laptop heeft drie cellen en een capaciteit van 57Wh. De laptop weegt in totaal 2,4 kilogram. Asus wil niets kwijt over de prijs. De laptop komt rond het voorjaar uit.