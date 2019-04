Intel maakt Wi-Fi 6 AX200-netwerkadapter voor laptops beschikbaar

Intel heeft zijn Wi-Fi 6 AX200-netwerkadapter voor laptops uitgebracht. De m2-wifimodule heeft ondersteuning voor de 802.11ax-standaard en kan hogere snelheden aan dan de populaire Intel Wireless-AC 9260-module.

Intel maakt de Wi-Fi 6 AX200-netwerkadapter in twee formfactors: m2-2230 en m2-1216. Het gaat respectievelijk om insteekkaartjes van 22x30mm en van 12x16mm. Intel verkoopt de netwerkadapters aan laptopfabrikanten voor prijzen tussen tien en zeventien dollar. Vermoedelijk komt de nieuwe netwerkadapter binnenkort naar veel nieuwe laptops. Momenteel gebruiken veel fabrikanten de Intel Wireless-AC 9260-module.

Op papier haalt de Wi-Fi 6 AX200-adapter hogere snelheden dan de Wireless-AC 9260-variant. Bij 5GHz-netwerken is dat maximaal 2,4Gbit/s; dat is 1,73Gbit/s bij de oudere adapter. Er is ook ondersteuning voor 2,4GHz-netwerken en de adapter heeft een 2x2 mu-mimo-antenne.

Zoals de naam aangeeft, ondersteunt de nieuwe netwerkadapter Wi-Fi 6. Dat is de naam die de Wi-Fi Alliance gebruikt om de 802.11ax-istandaard aan te duiden. Er zijn al enige tijd 802.11ax-routers te koop, maar clients die Wi-Fi 6 ondersteunen, zijn er nog nauwelijks. Tot nu toe waren er nog geen netwerkadapters voor laptops met 802.11ax-ondersteuning.