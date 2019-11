Linksys introduceert Velop-meshrouter met Wi-Fi 6

Linksys komt met een nieuwe Wi-Fi 6-meshrouter in de Velop-serie. Het mesh-systeem maakt gebruik van 802.11ax-radio's. De router komt op 11 november uit in de VS met een adviesprijs vanaf 399 dollar. Wanneer het product in Europa uitkomt, is nog niet bekend.

De Velop Wi-Fi 6, die wordt aangeduid onder de productnaam MX10 Velop AX, heeft volgens het bedrijf een bereik van 278m² per router en moet ondersteuning bieden voor vijftig apparaten tegelijk. De router heeft zeven interne antennes en ondersteunt drie banden: één 2,4GHz-band en twee 5GHz-banden, met snelheden van respectievelijk 1147, 2402 en 1733Mbit/s. Volgens Linksys heeft het meshsysteem hiermee een maximale theoretische wifisnelheid van 5,3Gbit/s, hoewel deze snelheden in de praktijk niet gehaald zullen worden. Volgens Linksys moet de nieuwe router tot vier keer zo snel zijn als zijn voorganger.

Wi-Fi 6 maakt gebruik van 802.11ax-radio's en biedt onder andere hogere snelheden en diverse nieuwe verbeteringen als mu-mimo voor een hogere uploadbandbreedte. De nieuwe wifistandaard introduceert daarnaast ofdma. Deze techniek splitst een wifikanaal op in verschillende, kleinere signalen. In theorie leidt dit tot meer efficiëntie bij meer dan één gebruiker, waardoor de routers beter presteren als verschillende gebruikers bijvoorbeeld tegelijk streamen op een netwerk.

De router bevat verder vier gigabit-ethernetpoorten en een enkele wan-aansluiting. Hij heeft een usb 3.0-poort, waarmee bijvoorbeeld een externe harde schijf kan worden aangesloten die vervolgens als netwerkopslag kan worden gebruikt. De Verlop Wi-Fi 6 heeft een onbekende quadcore-cpu die op 2,2GHz loopt. De router heeft 512MB flashopslag en 1GB ram. Hij biedt ondersteuning voor wpa3-beveiliging, en een mixed mode met wpa2 en wpa3. In deze modus 'adverteert' de router met de beschikbare encryptiemethoden, waarna de client vervolgens mag bepalen welke beveiligingsopties worden gebruikt voor encryptie tussen de client en het accesspoint.

De Linksys Velop Wi-Fi 6 kost 399 dollar voor een enkele router. Omgerekend en inclusief btw is dat 432 euro. Een set met twee routers kost 699 dollar, wat neerkomt op 757 euro inclusief btw. De routers zijn voorlopig alleen vooruit te bestellen op het Amerikaanse Amazon en Best Buy. Of en wanneer de routers ook naar Nederland komen, is nog onbekend. Tweakers heeft hiervoor contact opgenomen met Linksys. Mocht er meer informatie beschikbaar komen, dan zal Tweakers het artikel hierop aanpassen.