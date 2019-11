L2Fiber gaat gemeente Ridderkerk van glasvezel voorzien

De private organisatie L2Fiber gaat de gemeente Ridderkerk van glasvezel voorzien. In het Rotterdamse Kralingen is het bedrijf al bezig om glasvezelaansluitingen te realiseren. Inwoners van Ridderkerk hoeven in principe niets te betalen voor de aanleg.

L2Fiber bevestigt op zijn eigen website dat de gemeente Ridderkerk een glasvezelnetwerk krijgt. Volgens het Ridderkerks Dagblad zijn de gemeente en L2Fiber het eens geworden over de aanleg. Vanaf 11 november worden inwoners in het centrum op de hoogte gesteld over de komende werkzaamheden; in het eerste kwartaal van 2020 moet het eerste deel van het netwerk in de grond liggen en twee jaar daarna moet heel Ridderkerk toegang tot glasvezel hebben.

Bij dit project is geen aanlegvoorwaarde gesteld waarbij minimaal veertig of vijftig procent van de inwoners zich alvast moet hebben ingetekend. Ook in het Rotterdamse Kralingen, waar nu volgens het Ridderkerk Daglblad ongeveer zevenduizend panden een glasvezelaansluiting zouden hebben, hanteerde het bedrijf een werkwijze zonder dergelijke voorwaarden. Overigens lijkt de belofte uit mei vorig jaar om in eerste instantie 12.000 woningen in Kralingen-west van glasvezel te voorzien, nog niet echt op te schieten, getuige onder meer de BreedbantAtlas van Stratix.

De gemeente Ridderkerk verstrekt alleen de vergunningen en betaalt niet mee. L2Fiber zegt het hele project te betalen, waarbij het bedrijf financiering ontvangt van een niet nader genoemde investeerder, die volgens L2Fiber 'het belang inziet van glasvezel in de stad'. Het bedrijf zegt dat het op termijn de investeringen terugverdient als aanbieders en ontwikkelaars gebruikmaken van het netwerk.

Doorgaans moeten inwoners bij dit soort regionale glasvezelprojecten voor de aansluiting naar hun huis ook een vastrechtvergoeding betalen, in de vorm van een eenmalig bedrag van vaak meer dan 1000 euro, of een doorlopend extra maandelijks tarief dat boven op het internetabonnement komt. Dat is bij de aanleg van het netwerk in Ridderkerk in principe niet aan de orde. Inwoners kunnen er nu voor kiezen om de aansluiting gratis te laten verzorgen. Bij aansluiting op een later moment worden de daadwerkelijke kosten in rekening gebracht. Volgens L2Fiber liggen die tussen de 500 en 1500 euro.

L2Fiber zegt dat het een open netwerk bouwt en dat momenteel vijf aanbieders hun diensten over het glasvezelnetwerk aanbieden. Dat zijn Glasnet, Holland Glas, SNLR, Fiber Nederland en TriNed. Momenteel heeft nog maar een klein deel van Ridderkerk toegang tot glasvezel; koper en coax maken vooralsnog de dienst uit. De goedkoopste glasvezelabonnementen met alleen internet kosten bij de verschillende aanbieders zo rond de 40 euro, terwijl voor internet, televisie en telefonie veelal zeker 60 euro per maand moet worden betaald. De internetsnelheden zijn 1Gbit/s down en 500Mbit/s up.

Het bedrijf zegt dat het zich onder meer onderscheidt door het aanbieden van gescheiden netwerken, waarbij voor bijvoorbeeld digitale gezondheidsaangelegenheden aparte poorten op de modem aanwezig zijn, zodat gegevens via een veilig netwerk worden uitgewisseld. Oscar Kuiper, eigenaar en medeoprichter van L2Fiber, zegt tegen de lokale website De Combinatie dat de meeste netwerken 's nachts offline zijn, omdat dan onderhoudt wordt uitgevoerd. "Als jouw hartmonitor aan het internet is verbonden, dan wil je niet dat er tussen middernacht en 04.00 uur 's ochtends geen verbinding is. Dat kan levensgevaarlijk zijn. Daarom bieden providers de mogelijkheid aan om ook diensten af te nemen die losstaan van het internet. Wel zo veilig en geruststellend voor iedereen."