Wifi-organisatie start met certificeren Wi-Fi 6-apparaten

De Wi-Fi Alliance kondigt de officiële start van het certificeringsprogramma van Wi-Fi 6 aan. Wi-Fi 6 biedt nieuwe functies en moet verbeterd bereik en hogere snelheden bieden. Apparaten met het Wi-Fi 6-certificaat voldoen aan de eisen die de alliantie stelt.

De aankondiging markeert de officiële start van de certificering van Wi-Fi 6-apparaten maar in feite gaat het om een formele stap want apparaten met ondersteuning voor de wifi-standaard verschenen al. Dit jaar zullen nog meer apparaten met ondersteuning voor Wi-Fi 6 geleidelijk aan uitkomen. De Galaxy Note 10 en Note 10+ van Samsung zijn de eerste smartphones die bijvoorbeeld Wi-Fi Certified 6 zijn. Daarnaast adverteren meerdere fabrikanten met Wi-Fi 6-ondersteuning. Zo stelde Apple tijdens de recente iPhone-keynote dat de iPhone 11 en iPhone 11 Pro-modellen compatibel zijn met Wi-Fi 6 en ook verschenen er al meerdere Wi-Fi 6-routers.

Wi-Fi 6 werkt via 802.11ax-radio's. Deze nieuwe radio's zijn de zesde generatie van 802.11, en dus noemt de Wi-Fi Alliance de nieuwe standaard Wi-Fi 6, zo bleek vorig jaar al uit het nieuwe naamgevingschema voor wifi. Volgens schattingen van de alliantie is Wi-Fi 6 ongeveer 30 procent sneller dan Wi-Fi 5. De eerste fabrikanten van 802.11ax-routers claimen een totale maximale theoretische bandbreedte van 11Gbit/s, maar in de praktijk zal deze bandbreedte een stuk lager liggen.

Enkele features van Wi-Fi 6. Afbeelding door Wi-Fi Alliance.

Wi-Fi 6 maakt gebruik van orthogonal frequency division multiple access, ook wel ofdma. Deze techniek neemt een wifi-kanaal en splitst deze op in meerdere, kleinere signalen. Deze signalen worden resource units, of ru's genoemd. Via deze ru's kan een router met meerdere apparaten tegelijkertijd communiceren, door aan ieder apparaat een resource unit toe te wijzen.

Hierdoor kunnen meerdere kleine datapakketten tegelijkertijd worden afgehandeld, waardoor gebruikers niet meer op elkaar hoeven te wachten. Een groot deel van het dataverkeer op een netwerk bestaat uit kleine pakketten, waardoor ofdma voor een flink lagere netwerklatency moet zorgen. Daarnaast bieden ru's een flexibele bandbreedte. Zo krijgt een apparaat waarop 4k-video wordt gestreamd bijvoorbeeld meer bandbreedte toegewezen dan een telefoon waarop enkel de Twitter-app wordt gebruikt.

Ofdma werkt samen met een andere functie van Wi-Fi 6, mu-mimo. Deze techniek wordt ook wel multi-user multiple input multiple output genoemd. Mu-mimo maakt het eveneens mogelijk om met meerdere apparaten tegelijkertijd te communiceren, door gebruik te maken van beamforming. De voorganger van Wi-Fi 6, Wi-Fi 5 of 802.11ac, had deze techniek al, maar de mu-mimo-ondersteuning heeft een upgrade ontvangen. Voorheen konden alleen downlinks verdeeld worden over vier verschillende streams. Met Wi-Fi 6 wordt dit aantal opgehoogd naar acht streams, en worden zowel uplink- als downlinkstreams ondersteund. Mu-mimo is vooral effectief op lage en gemiddelde afstanden, waar ofdma werkt op alle afstanden.

Beamforming met Wi-Fi 5 versimpeld uitgelegd. Afbeelding door Netgear.

Ook nieuw in Wi-Fi 6 is target wake time. Door twt kan een ax-router communiceren met smartphones en iot -apparaten over wanneer en hoe vaak ze wakker moeten worden om data te ontvangen. Hierdoor zullen apparaten niet continu op zoek zijn naar datastromen, wat moet zorgen voor een lager verbruik en verbeterde accuduur. Daarnaast zullen datatransmissies efficiënter zijn, wat tot meer bruikbare bandbreedte voor andere apparaten op het netwerk moet zorgen.