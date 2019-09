TP-Link kondigt router met Intel-chipset en Deco-sets met Wi-Fi 6 aan

TP-Link heeft enkele nieuwe routers met ondersteuning voor Wi-Fi 6, oftewel 802.11ax aangekondigd. Het gaat om de Archer AX50 met Intel-chipset en de Deco X60 en Deco X20 voor meshnetwerken.

De Archer AX50 in TP Links AX3000-serie is uitgerust met de Intel Home Wi-Fi WAV654-chipset en een niet nader genoemde Intel-dualcore. De gebruikte wifichipset is compatibel met Intels AnyWAN-socs, dus vermoedelijk gaat het om een model uit die serie. De router biedt een bandbreedte van maximaal 574Mbit/s bij de werking op 2,4GHz en 2402Mbit/s bij 5GHz-connectiviteit. Verder heeft de Archer AX50 ondersteuning voor spraakbediening bij gebruik van de Alexa-assistent. TP-Link brengt de router in december uit. In de Pricewatch staat de AX50 al vermeldt als pre-order voor 170 euro.

De fabrikant breidt zijn Deco-serie van meshrouters uit met de Deco X60 in de AX3000-serie. Dit systeem biedt vergelijkbare snelheden als de Archer AX50 met 575Mbit/s op 2,4GHz en 2400Mbit/s op 5GHz. Drie Deco X60-exemplaren zouden volgens het bedrijf een oppervlak van 650 vierkante meter moeten kunnen beslaan, claimt het bedrijf. Dit systeem verschijnt in december. Een maand later komt de Deco X20 in de AX1800-serie. Dit systeem ondersteunt ook Wi-Fi 6 maar de maximale doorvoer op 5GHz ligt op 1200Mbit/s en het bereik bij drie routers beslaat maximaal 530 vierkante meter.

Met de Deco P9 combineert TP-Link 802.11ac-connectiviteit met powerlineverbindingen. De ondersteuning voor powerline moet de verbinding tussen de routers robuuster maken en de invloed van obstakels op het signaal verminderen. Elke eenheid beschikt over twee gigabitethernetpoorten voor kabelverbindingen. De Deco P9 verschijnt in oktober.

Nieuw is verder de Archer TX3000E. Dit is een pci-e-netwerkkaart die ondersteuning heeft voor Wi-Fi 6 en bluetooth 5.0 en wpa3. De bandbreedte ligt op 574Mbit/s voor 2,4GHz en 2402Mbit/s voor 5GHz. Wi-Fi 6 is de naam die de Wi-Fi Alliance aan 802.11ax heeft gegeven. 802.11ax biedt ten opzichte van 802.11ac onder andere mu-mimo bij uploads en de 4g-techniek ofdma, dat tot een grotere efficiëntie bij meer dan één gebruiker moet leiden.