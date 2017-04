Door Olaf van Miltenburg, donderdag 13 april 2017 17:02, 5 reacties • Feedback

TP-Link brengt 15 mei met het Deco M5-systeem voor wifi-meshnetwerken uit. Een bundeling van drie units krijgt een adviesprijs van 299 euro. TP-Link heeft het systeem van ge´ntegreerde beveiliging van Trend Micro voorzien.

TP-Link kondigde het Deco M5-systeem in januari internationaal aan en maakt inmiddels bekend dat de levering op 15 mei start, terwijl er vanaf 1 mei pre-orders geplaatst kunnen worden. Het gaat om een zogenoemd multiroom wifi-systeem dat in gehele woningen dekking moet bieden.

Met drie units kan een oppervlak van 420m2 bediend worden maar het systeem is uit te breiden tot een maximum van tien routereenheden voor een groter bereik. TP-Links Adaptive Routing Technology optimaliseert het netwerk en de verbindingen tussen de units automatisch, maar de gebruiker kan zelf ook instellen hoe de bandbreedte gebruikt moet worden, onder andere door toepassingen als gaming of videochats prioriteit toe te kennen.

Beheer en ouderlijk toezicht kan via de mobiele app verlopen en de fabrikant heeft een beveiligingspakket van Trend Micro met firewall en malwarebescherming, TP-Link HomeCare, ingebouwd. Die is tot drie jaar na aanschaf gratis te gebruiken, daarna dient een maandelijks abonnement afgenomen te worden. "Als klanten hier niet voor kiezen, werken sommige functies mogelijk niet meer of werken deze functies met een beperkte capaciteit", meldt TP-Link.