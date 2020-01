TP-Link introduceert driebandige Deco X90-meshrouter en gamerouter met 802.11ax

TP-Link heeft nieuwe 802.11ax-routers aan zijn assortiment toegevoegd. Het bedrijf brengt onder andere de Deco X90 uit, een driebandig meshsysteem met maximale, theoretische doorvoersnelheid van 6579Mbit/s. Ook verschijnt de Archer GX90 voor gamers.

De Deco X90 biedt ondersteuning voor wifi 6 door gebruik van 802.11ax-radio's. De router haalt snelheden van 574Mbit/s op 2,4GHz, 1201Mbit/s op 5GHz en 4804Mbit/s op 5GHz. De banden zijn alle drie als backhaul tussen de router en satelliet te gebruiken. Aan het meshsysteem kunnen tot tweehonderd apparaten verbonden worden en de twee routers bieden een bereik van 557 vierkante meter. Het apparaat is verder voorzien van een 2,5Gbit/s-wanpoort. De Deco X90, met standaard twee units, verschijnt in april in de VS voor 450 dollar. In maart verschijnt nog een duopakket van de tweebandige Deco X60 voor 270 dollar. TP-Link kondigde de X60 met drie units in september vorig jaar aan.

TP-Link brengt dit jaar verder de Archer AX90 en GX90 uit. In beide gevallen gaan het om driebandige AX6600-routers met ondersteuning voor wifi 6, die 574Mbit/s op 2,4GHz, 1201Mbit/s op 5GHz en 4804Mbit/s op 5GHz bieden. De AX90 bevat acht antennes, een quadcore-processor op 1,5GHz, een 2,5Gbit/s-wanpoort, een 1Gbit/s-lanpoort en drie gigabit-laninterfaces. Daarnaast zijn usb 3.0 en usb 2.0 aanwezig. De GX90 biedt vergelijkbare specificaties, maar is op gaming gericht: een functie met de naam Game Accelerator zorgt ervoor dat games voorrang krijgen wat bandbreedte betreft en gebruikers kunnen statistieken van gameconnectiviteit zien. De Archer AX90 gaat in april bij zijn verschijning 300 dollar kosten, de GX90 komt aan het einde van het tweede kwartaal uit voor een iets hogere prijs van 330 dollar.