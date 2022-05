TP-Link introduceert driebandige Deco X68-meshrouter met Wi-Fi 6

TP-Link heeft een nieuwe 802.11ax-router aan zijn assortiment toegevoegd. De Deco X68 is een driebandig meshsysteem met ondersteuning voor Wi-Fi 6 en een maximale, theoretische doorvoersnelheid van 3600Mbit/s.

De TP-Link Deco X68 is een AX3600-router die snelheden haalt van 1802Mbit/s en 1201Mbit/s op 5GHz en 574Mbit/s op 2,4GHz. Ten opzichte van de al eerder uitgebrachte, tweebandige Deco X60-meshrouter biedt de X68 het voordeel dat er een draadloze 5GHz-backhaul aanwezig is, waar de X60 enkel via ethernetaansluiting de mogelijkheid van een backhaul aanbiedt.

Aan het meshsysteem kunnen volgens de fabrikant meer dan 150 apparaten worden verbonden zonder dat dat leidt tot verminderde prestaties. Twee Deco X68-meshrouters bieden een bereik van zo'n 511 vierkante meter, maar als er drie meshrouters worden ingezet, is dat 650 vierkante meter.

De individuele Deco X68-units beschikken elk over twee gigabit-ethernetpoorten en meten 105×105×168 mm. Het product wordt standaard aangeboden in de vorm van een doos met twee units. Dit gaat in de Verenigde Staten 280 dollar kosten. Omgerekend met btw is dat momenteel zo'n 283 euro.