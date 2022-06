Bepaalde TP-Link-routers lijken informatie over dns-verzoeken te delen met Avira

Nieuwere TP-Link-routers lijken gegevens over talloze dns-verzoeken naar securitybedrijf Avira te sturen, zonder dat de gebruiker daarvan op de hoogte is of toestemming heeft gegeven. Dat zouden de apparaten doen voor de veiligheid en het valt niet uit te schakelen.

Volgens een Redditgebruiker en een recensent van XDA gaat het om zeer veel requests: XDA spreekt van 42.000 en de Redditgebruiker van meer dan 80.000 op een dag. Ze worden gestuurd naar *.safethings.avira.com. Dit wordt hoogstwaarschijnlijk gedaan in het kader van de HomeShield-securitydienst van de routers, die aan de cloud-zijde door Avira verzorgd wordt. Op dat gebied biedt TP-Link drie opties: dienst uit, de gratis variant en de betaalde abonnementsvorm.

Wat echter opvallend is, is dat deze tienduizenden requests onverminderd naar Avira verstuurd worden wanneer de HomeShield-dienst uitgeschakeld is. Dat is niet de bedoeling, zei TP-Link vorig jaar in mei al tegen XDA: "een firmware-update om deze functionaliteit uit te schakelen als Avira-features niet ingeschakeld zijn, is in de maak, maar er is nog geen tijdlijn voor", meldde de XDA-recensent toen op basis van een reactie van het bedrijf. Dat was in mei van vorig jaar en het probleem doet zich nog steeds voor.

De Redditgebruiker claimt dat TP-Links klantenservice tegen hem of haar zei dat de 80.000+ dagelijkse verzoeken ervoor dienden om de abonnementsstatus van de gebruiker te controleren. Dat lijkt niet logisch, aangezien de hoeveelheid verkeer naar het Avira-domein volgens de Redditgebruiker toeneemt wanneer het algemene internetverkeer toeneemt en er geen reden is om 80.000 keer op een dag te controleren of de user een abonnement heeft. TP-Link heeft nog niet verder gereageerd.

Als TP-Link de functie niet uitschakelt, zou het blokkeren van het domein in bijvoorbeeld een Pi-Hole nog een optie zijn, maar dat leidt weer tot een ander probleem. De Redditor meldt dat de routers het bij een blokkade constant blijven proberen, met torenhoog cpu-gebruik op de router als gevolg. Dat betekent verslechterde netwerkprestaties en hoger energieverbruik. Een poging tot de server spoofen strandde ook.

Hoewel Avira de gegevens inderdaad voor malwaredetectie kan gebruiken en de routereigenaar daarmee kan helpen, kan de data theoretisch ook gebruikt worden om advertentieprofielen op te stellen. Adverteerders zijn bereid om te betalen voor informatie die hun helpt om beter gerichte advertenties op te stellen.

De routers waarbij dit gedrag is waargenomen, zijn de Archer AX55 uit 2021 en de Deco X68 uit 2022. Volgens TP-Link zelf is de HomeShield-dienst verder te vinden op vier andere modellen: de Deco X90, Deco X55, Archer AX90 en de Archer AX73. De Deco's zijn mesh-sets en de Archers zijn losse routers.

Avira biedt ook een antiviruspakket. Die bevat onder andere een optionele cryptominer, zo bleek eerder dit jaar. Zusterbedrijf NortonLifeLock biedt dat ook in zijn antivirus.