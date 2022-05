TP-Link breidt smarthomelijn uit met slimme videodeurbel en beveiligingscamera

TP-Link breidt zijn assortiment van Kasa-producten voor smarthometoepassingen uit met onder andere een slimme videodeurbel, een slimme beveiligingscamera voor buiten en een dimmer met een bewegingssensor.

De Kasa Smart Doorbell met typenummer KD110 is een slimme deurbel die video op 1080p-resolutie kan opnemen. De camera kan personen onderscheiden van bewegende objecten en op basis daarvan een melding sturen aan de gebruiker. Gebruikers kunnen een betaald abonnement afnemen voor online opslag, of een microSD-kaart gebruiken voor lokale opslag, met een maximale capaciteit van 128GB.

TP-Link introduceert daarnaast de waterbestendige Kasa Cam Outdoor. Deze buitencamera kan beelden in 2k opnemen en volgens de maker kan dat ook bij slechte lichtomstandigheden, terwijl een spotlight aanwezig is om in de nacht bij te schijnen. Ook deze camera kan naast online ook lokaal beelden opslaan, op een microSD-kaart van maximaal 256GB. De Kasa Spot Pan Tilt heeft vergelijkbare specificaties, maar is voor binnen en niet waterbestendig. Wel biedt deze tiltondersteuning en is er een bewegingssensor voor het volgen van objecten en mensen.

In de Kasa-lijn verschijnt verder een slimme dimmer, de KS220M, met een bewegings- en een lichtsensor. De bewegingssensor kan ingesteld worden dat verlichting aan gaat als bewoners passeren, terwijl de lichtsensor maakt dat dit alleen 's avonds of 's nachts gebeurt. De bediening verloopt via de Kasa Smart-app of handmatig. Prijzen maakt TP-Link nog niet bekend.

Van links naar rechts Kasa Smart Doorbell, Kasa Cam Outdoor, Kasa Spot Pan Tilt, Kasa Smart Wi-Fi Dimmer Switch.