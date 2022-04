Eve Systems kondigt zijn eerste outdoorbeveiligingscamera aan

Smarthomebedrijf Eve Systems heeft zijn eerste camera voor buitengebruik getoond. De Outdoor Cam is een floodlightcamera, wat inhoudt dat deze bij detectie van activiteit verlichting inschakelt voor beter zicht. De camera moet in april in Amerika verschijnen en kost daar 250 dollar.

De videoresolutie van de buitencamera is 1080p met 24 frames per seconde. De beveiligingscamera heeft een beeldhoek van 157 graden, bevat infraroodnachtvisie en bewegingsdetectie op afstanden van maximaal negen meter en met een kijkhoek van 100 graden.

Het apparaatje werkt, net als Eve's eerder uitgebrachte indoorbeveiligingscamera, exclusief met Apples HomeKit Secure Video. Daarmee worden de videobeelden versleuteld opgeslagen via iCloud, zodat alleen de eigenaar bij de beelden kan.

De outdoor-Eve-camera heeft afmetingen van 170x65x76mm en bevat een microfoon en speaker, om van een afstand te kunnen communiceren met een persoon die voor de camera staat. Het apparaatje werkt met een wifi-verbinding van 2,4GHz.

In tegenstelling tot soortgelijke camera's van Netatmo bevat de Outdoor Cam geen Sirene-optie, waarbij de eigenaar meteen een melding krijgt als de camera een onbekende ziet. Het is onduidelijk wanneer Eve's Outdoor Cam in de Benelux te koop zal zijn en voor welke prijs.