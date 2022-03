Maak kans om de TP-Link Deco X60 te reviewen en te winnen

Als het om thuiswerken gaat, levert het voor veel mensen met een gezin een grote uitdaging op om een goed wifinetwerk te realiseren. Vaak lopen ze tegen de beperkingen van hun thuisnetwerk aan, en dat kan volgens TP-Link worden opgelost met een Deco X60.De grootste fabrikant van wifiproducten geeft vijf leden van de Tweakers community de kans om dit Deco Multiroom mesh-wifisysteem uitgebreid te testen in een testpanel.

Iedereen heeft tegenwoordig draadloos internet, maar de verbinding is lang niet overal in huis even snel als je zou willen. En nu steeds meer mensen thuiswerken, thuis onderwijs genieten en ook overdag entertainment streamen, kan je thuisnetwerk flink overbelast raken. Als meerdere gezinsleden aan het videochatten zijn en de kroost is tegelijkertijd aan het gamen of Netflixen, zorgt dat voor veel drukte op het netwerk en kan thuiswerken tot irritaties leiden. Een mesh-wifisysteem kan veel van deze zorgen wegnemen, en de TP-Link Deco X60 belooft overal in huis een snelle en stabiele wifi-verbinding.

Specificaties van de TP-Link Deco X60

Aan de snelheid zal het niet liggen. De Deco X60 levert WiFi 6-snelheden tot 3000Mbps: 2402Mbps op 5GHz en 574Mbps op 2,4GHz. Dankzij OFDMA- en MU-MIMO-technologie wordt een vier keer hogere capaciteit gerealiseerd om gelijktijdige overdracht naar meerdere apparaten mogelijk te maken. Bovendien moet een lage latentie voor een hoge kwaliteit tijdens videobellen en snellere reactietijden in games zorgen. Hierdoor zouden eventueel gestotter en haperende blokjes in beeld tot het verleden moeten behoren.

De Deco-set beschikt daarnaast over WPA3-encryptie en HomeCare. Dat betekent dat antivirusmaatregelen, quality of service en uitgebreid ouderlijk toezicht zijn ingebouwd. Zo kun je per gebruiker schema’s instellen waarin is vastgelegd hoe lang en wanneer per dag gebruik kan worden gemaakt van wifi, en bepaal je het soort content dat kan worden bekeken. Handig als er net even te veel wordt gegamed tijdens een belangrijke proefwerkweek.

Deze set is ten slotte geschikt voor zowel een bedrade als draadloze backhaul en alle Deco-modellen zijn met elkaar te combineren tot maximaal negen stuks, mocht je zeer groot behuisd zijn.

Doe mee met het Tweakers-testpanel en maak kans op de TP-Link Deco X60

TP-Link geeft de Tweakers-community de mogelijkheid een review te schrijven over de nieuwe de TP-Link Deco X60. Kan jouw thuisnetwerk wel een boost gebruiken of lijkt het je leuk om dit product uitvoerig onder handen te nemen, meld je dan via onderstaande poll aan voor het testpanel. Wij trekken random de namen van vijf community-leden uit de hoge hoed die een uitgebreide review in de Pricewatch gaan schrijven. De winnaars mogen de TP-Link Deco X60 na afloop houden.

Algemene voorwaarden actie

Je Tweakers-account moet voor 19 november 2020 actief zijn.

Meedoen kan tot en met 27 november 2020, alleen via de poll.

Alleen ingelogde bezoekers kunnen deelnemen. Je kunt één keer aan de poll deelnemen.

De winnaars krijgen uiterlijk 30 november 2020 bericht via e-mail. Niet-winnaars ontvangen geen bericht.

De winnaars worden at random geselecteerd. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.

Minderjarigen mogen pas meedoen na voorafgaande toestemming van hun ouders of verzorgers.

Medewerkers van Tweakers en TP-Link zijn uitgesloten van deelname.

Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.

Klachten kunnen via klachten@tweakers.net ingediend worden.