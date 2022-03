Review-recapvideo: Wat vindt het testpanel van de QNAP TS-253D en TS-453D?

Afgelopen zomer stelden we een testpanel van vier tweakers samen die uitgebreid met twee nas’en van QNAP aan de slag gingen. Dat mondde uit in gedetailleerde userreviews van de

TS-253D en TS-453D die inmiddels in de Pricewatch zijn terug te vinden. Benieuwd naar de voornaamste bevindingen over deze nas’en? Bekijk dan de review-recapvideo!

De testpanelleden kregen ruim de tijd om de nas’en van QNAP stevig onder handen te nemen. Na een grondige inspectie testten de tweakers allerlei toepassingen op deze netwerkapparaten. Denk hierbij onder meer aan het draaien van meerdere virtuele machines, deduplicatie en integratie van clouddiensten. Uiteraard had het testpanel ook oog voor de fysieke eigenschappen van de QNAP TS-253D en TS-453D. Geen tijd of zin om de testverslagen uitvoerig door te spitten? Leun lekker achterover en laat je door Mark Wijsman meevoeren langs de belangrijkste aandachtspunten.

Vrije PCIe-aansluiting

Alle testers zagen het nut van de aanwezige PCIe-aansluiting in. Deze poort is niet per se handig voor de meegeleverde rappe netwerkkaart, want volgens de testers is een hoge netwerksnelheid bij het gebruik van conventionele schijven niet nodig. Toch weet het testpanel de vrije PCIe-aansluiting wel te waarderen, want er zijn allerlei insteekkaarten van QNAP voor beschikbaar. Daarnaast viel de netwerksnelheid dankzij de dubbele 2,5-gigabitaansluiting niet tegen. Tester Phyxion is hierover duidelijk: “De overdrachtssnelheden laten duidelijk zien hoe snel deze nas is.”

Gebruiksgemak

De QNAP-nas’en bieden volgens het testpanel veel gebruiksgemak. Het plaatsen van de harde schijven gaat eenvoudig, waarbij er bij gebruik van 3,5-inchschijven geen schroevendraaier aan te pas komt. Ook op softwarevlak is er geen reden tot klagen, al is het voor fervente Synology-gebruikers wellicht even wennen. Mr-D verwoordt het als volgt: “Ik moest als Synology-fan wel even op ontdekkingstocht om uit te zoeken hoe alles werkt.” Verder valt de brede app-ondersteuning op. Rootpowered zegt hierover: “De QNAP-nas biedt een ruim aanbod aan software. Door middel van externe repositories kun je nog meer applicaties met een enkele klik installeren. Na twee weken met de nas te hebben gespeeld, heeft QNAP mij overtuigd.”

Meer lezen over de QNAP TS-253D en TS-453D

Deze samenvatting op beeld bevat alleen de opvallendste bevindingen. Ga voor de volledige testverslagen met meer details naar de Pricewatch. Klik hier voor de reviews over de QNAP TS-253D en hier voor de reviews over de QNAP TS-453D.