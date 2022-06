Maak kans om een slanke, lichte Acer Swift 3-laptop te winnen!

Voor veel mensen is hun laptop zowel het apparaat om op te werken als een multimediasysteem. Met het oog op die combinatie is de Swift 3 met zijn gewicht van 1,2 kilogram, slanke behuizing, lange accuduur en uniek 13,5"-scherm een opvallende verschijning. Tweakers Partners organiseert samen met Acer een giveaway rond deze slanktop en doet een beroep op de creatieve leden van de Tweakers-community.

Acer is een grote naam in de elektronicawereld. De producent van onder andere monitoren, beamers, desktopcomputers en laptops bestaat al ruim vier decennia. De Swift-serie vertegenwoordigt de ultra-dunne reeks binnen het laptopsegment. Met de Swift 3 introduceert Acer een laptop die zowel voor inspanning als ontspanning moet zorgen.

Licht, luxe en een lange accuduur

De meeste Nederlanders werken momenteel thuis en een groot deel ervan doet dat aan de keukentafel. Dat zorgt voor nogal wat uitdagingen. Wanneer andere huisgenoten luidruchtig gaan bellen, de buurman naast je besluit zijn schilderijtjes op te hangen of de kinderen een intense Fornite-sessie hebben, is het fijn als je je binnenshuis snel kunt verplaatsen. De Acer Swift 3, om precies te zijn het SF313-53-50AH-model, heeft een luxe uitstraling. Dankzij zijn compacte formaat, lichte gewicht, lange batterijduur, heldere, grote scherm en vele poorten waarmee je externe apparaten kunt aansluiten, is het een fijne laptop om mee thuis te werken én na het werk mee te ontspannen. Je klapt hem eenvoudig in, steekt hem onder je arm en zet je activiteiten elders voort. Dankzij Intel WiFi 6 ben je verzekerd van goede wifi, zelfs tussen de kampeerspullen en oude fotoboeken op zolder. En als je de oplader niet zo 1, 2, 3 kunt vinden, is er geen reden tot paniek. Met een accuduur van tussen de 12 en 16 uur kun je twee volle werkdagen aan de bak.

Minder randen, meer scherm

Ook noemenswaardig is het scherm van de Acer Swift 3. Onder het motto ‘minder randen, meer beeld’ heeft de laptop een 13,5 inch groot, 3:2, 2256x1504 ips VertiView-scherm. Dat levert meer verticale ruimte dan de gebruikelijke 16:9-panelen. Dat merk je bijvoorbeeld tijdens het surfen, waarbij je minder hoeft te scrollen en meer informatie tegelijk op je scherm ziet. Ook tijdens het kijken naar films is dit een dikke plus, dankzij de uitstekende helderheid en het contrast.

De Swift 3 is voorzien van Intel EVO-technologie en wordt geleverd met een Intel Core i5-processor, 16GB DDR4X-werkgeheugen en een 512GB PCIe NVMe-ssd. Hij is eenvoudig op een monitor aan te sluiten via HDMI of USB-C.

Zo kun je hem winnen

Wil jij kans maken op de nieuwe Swift 3? Meld je dan aan via onderstaande poll. Je kunt vervolgens meedoen in een speciaal forumtopic. Om deel te nemen aan deze giveaway vraagt Acer aan de Tweakers-community om het volgende in het forumtopic te plaatsen:

1) Laat middels foto's zien hoe jouw thuiswerk-setup er nu uitziet en naar welke 'onmogelijke' plekken in huis je soms noodgedwongen wordt verbannen. Geef daarbij aan welke situatie zich op dat soort momenten voordoet.

2) Leg aan de hand van de specificaties van de Swift 3 uit waarom de laptop voor jou geschikt is om zowel ongestoord te kunnen werken als er na het werk mee te ontspannen.

Met andere woorden: onderbouw op originele wijze de foto en maak kans om de Swift 3 te winnen!

Algemene voorwaarden actie

Je Tweakers-account moet voor 17 november 2020 actief zijn.

Meedoen kan tot en met 25 november 2020, alleen via de poll en het forumtopic.

Alleen ingelogde bezoekers kunnen deelnemen. Je kunt één keer aan de poll deelnemen.

De winnaar krijgt uiterlijk 26 november 2020 bericht via e-mail. Niet-winnaars ontvangen geen bericht.

Uit de leukste inzendingen zullen we een winnaar selecteren. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.

Minderjarigen mogen pas meedoen na voorafgaande toestemming van hun ouders of verzorgers.

Medewerkers van Tweakers en Acer zijn uitgesloten van deelname.

Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.

Klachten kunnen via klachten@tweakers.net ingediend worden.



