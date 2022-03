Belsimpel geeft je de kans om de Xiaomi Mi 10T Pro te reviewen en te winnen

Op 30 september werd de Xiaomi Mi 10T-serie aangekondigd, die drie nieuwe toestellen telt. Belsimpel organiseert een Tweakers-testpanel waarmee je kans maakt de nieuwe Xiaomi Mi 10T Pro, het vlaggenschipmodel van de nieuwe serie, te mogen reviewen én te winnen.

Xiaomi begeeft zich steeds nadrukkelijker op de Nederlandse markt. Begin oktober opende het bedrijf zijn eerste fysieke Mi Store-winkel in Rotterdam en maandelijks brengt het nieuwe producten uit, van smartphones en smartwatches tot luchtverfrissers en opvouwbare ebikes. In 2018 koos Xiaomi al voor Belsimpel als eerste officiële partner in Nederland. Door deze strategische samenwerking is Belsimpel in staat Xiaomi-toestellen met ondersteuning van Xiaomi aan te bieden in Nederland. Zo ook de nieuwe Xiaomi Mi 10T-serie, die bestaat uit de Xiaomi Mi 10T Lite, Xiaomi Mi 10T en Xiaomi Mi 10T Pro.

Specificaties van de Mi 10T-serie

De Mi 10T Lite is het goedkoopste model van het trio (€ 279,-). Deze smartphone is uitgerust met een Qualcomm Snapdragon 750G-soc met 5G. Gebruikers met een krappe beurs kunnen hiermee toch gebruikmaken van het snelle 5G-netwerk. Daarnaast heeft de Lite een 6,67"-lcd van 15,5x7cm, een maximale verversingssnelheid van 120Hz en een oppervlakte van 108 vierkante centimeter. Hij is voorzien van 6GB lpddr4x-geheugen en 64GB UFS 2.1-opslag óf 128GB UFS 2.2-opslag. Aan de voorkant vind je de 16-megapixelfrontcamera en aan de achterkant nog eens vier camera’s: de primaire 64-megapixelcamera, een 13-megapixelcamera met ultragroothoeklens, een 2-megapixelcamera met dieptesensor en een 2-megapixelcamera met macrolens. Dankzij de quadcamera’s liggen fraaie foto’s en scherpe video’s in het verschiet. De 4820mAh-accu kan opladen met 33W.

Het standaard- en het vlaggenschipmodel zijn respectievelijk de Mi 10T en Mi 10T Pro. Beide beschikken over een krachtige Qualcomm Snapdragon 865-processor, 144Hz-lcd-scherm en 5000mAh-accu. De primaire camera van het reguliere model telt 64 megapixels, de Pro-versie heeft een 108-megapixelcamera.

Mi Band 5

Voor het meest krachtige model, de Xiaomi Mi 10T Pro, organiseert Belsimpel een Tweakers-testpanel. Mocht je niet gekozen worden om mee aan te doen aan het testpanel maar wil je wel zo snel mogelijk met het toestel aan de slag kunnen: de Xiaomi Mi 10T Pro is vanaf nu te bestellen bij Belsimpel. Bij de Mi 10T Lite 128GB geven Xiaomi en Belsimpel een Mi Band 5 cadeau.

Doe mee met het Tweakers-testpanel en maak kans op de Xiaomi Mi 10T Pro

Belsimpel geeft de Tweakers-community de mogelijkheid een review te schrijven over de nieuwe Xiaomi Mi 10T Pro. De gelukkige tweaker die wordt gekozen om het toestel te testen, mag de Xiaomi Mi 10T Pro bovendien na afloop houden.

Wil jij kans maken op de nieuwe Xiaomi Mi 10T Pro én je bevindingen opschrijven in een review? Meld je dan aan via onderstaande poll. Laat je deze actie aan je voorbijgaan, maar ben je wel benieuwd naar de prestaties van dit nieuwe toestel, deel dan in de comments onderaan dit artikel wat jij graag zou willen teruglezen in een test.

Wil jij de Xiaomi Mi 10T Pro reviewen en winnen? Poll Ja, ik wil de Xiaomi Mi 10T Pro reviewen en winnen.

Nee, ik laat deze actie aan me voorbijgaan.

De opties zijn uitgeschakeld omdat de deelname gesloten is

Algemene voorwaarden actie

Je Tweakers-account moet voor 22 november 2020 actief zijn.

Meedoen kan tot en met 30 november 2020, alleen via de poll.

Alleen ingelogde bezoekers kunnen deelnemen. Je kunt één keer aan de poll deelnemen.

De winnaar krijgt uiterlijk 1 december 2020 bericht via e-mail. Niet-winnaars ontvangen geen bericht.

De winnaar wordt at random geselecteerd. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

De winnaar is bereid en beschikbaar om in de twee weken na ontvangst het product te testen en een uitgebreide review te publiceren in de Tweakers Pricewatch.

Na de testperiode mag de winnaar de Xiaomi Mi 10T Pro houden.

Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.

Minderjarigen mogen pas meedoen na voorafgaande toestemming van hun ouders of verzorgers.

Medewerkers van Tweakers, Belsimpel en Xiaomi zijn uitgesloten van deelname.

Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.

Klachten kunnen via klachten@tweakers.net ingediend worden.