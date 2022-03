‘Work hard, play hard’ met de nieuwe Samsung Galaxy Note20 Ultra

De nieuwe Samsung Galaxy Note20 Ultra, de opvolger van de Note10, levert volgens de fabrikant moeiteloos de power voor een ultieme balans tussen ‘work and play’. De Note-lijn is bekend van het notities maken met de S-pen, maar Samsung belooft daarnaast een game-ervaring van consolekwaliteit.

Als flagship-toestel is de Galaxy Note20 Ultra een belangrijke release voor Samsung. “De Note-series en S-series zijn twee van onze belangrijkste series”, zegt Gert Jan ter Haar, Manager Technical Product Management Benelux voor Samsung Electronics. “Daar is nu ook het foldable-segment bijgekomen, met de Galaxy Z Fold en de Galaxy Z Flip. Met de flagship-series bedienen wij de bovenkant van de markt. Deze beschikken dan ook over de meest innovatieve technologie.”

Eerste 5G-toestel in Note-series in Nederland

Een van de belangrijkste verbeteringen van de Note20 Ultra ten opzichte van de Note10 is dat de nieuwste telg een 5G-toestel is. Ter Haar: “Qua snelheid zul je daar in Nederland niet eens zoveel van merken, omdat de frequenties die hier zijn geveild geen heel groot snelheidsvoordeel opleveren.’’ Maar door nu te kiezen voor een 5G-toestel ben je wel klaar voor de toekomst en alle mogelijkheden die 5G gaat bieden.

De refreshrate van het scherm is een ander punt waarop de Note20 Ultra zich heeft verbeterd. Met 120Hz is hij zeker hoog genoeg voor de casual gamer. Onder de motorkap bevat het toestel ook een betere processor. In de VS en China is dit een Qualcomm Snapdragon 865 Plus, voor Europa voert Samsung het toestel uit met een Exynos 990. “Beide processors voldoen aan de hoge eisen voor de producten die we uitleveren, de consument zou geen verschil moeten merken. De Note20 Ultra bevat 12GB ram en heeft een opslaggeheugen dat uiteenloopt van 128 tot 512GB, met de mogelijkheid om tot 1TB aan extra geheugen toe te voegen met een microSD-kaart.”

Slim energiebeheer

Omdat je telefoon volledig opgeladen nu eenmaal een hele dag mee zou moeten gaan, heeft de Note20 Ultra een forse batterij met een capaciteit van 4500mA. Maar nog belangrijker is hoe het toestel omgaat met het energiebeheer. “Je kunt er nog zo’n grote batterij in stoppen, als een device er niet zuinig mee omgaat is hij alsnog snel leeg. Daarom kijken wij goed hoe een toestel omgaat met het energiebeheer tijdens het gamen en het verdere dagelijkse gebruik. Dit is iets waar juist Samsung zich al jaren sterk voor maakt.” De Note20 Ultra bevat slimme functies die onder meer leren van het gedrag van de gebruiker. “Door de dag heen weet de Note20 Ultra hoe het de energie moet inzetten, aan de hand van gemeten data. Bijvoorbeeld over wanneer je bepaalde games speelt en welke settings je belangrijk vindt.”

Welke gamers gaan kiezen voor het nieuwe toestel? “Dat is denk ik best een brede groep”, denkt ter Haar. “De echte hardcore gamer die thuis een pc heeft staan met de allernieuwste grafische kaart en het allergrootste scherm ga je misschien niet meteen overtuigen. Maar verder … Door onze samenwerking met Microsoft en Xbox Live, het kunnen streamen van games en de mogelijkheid om je Note20 Ultra te verbinden met een gamepad, creëren we nieuwe use cases die voor veel gamers interessant zijn. Onderweg een game spelen, op vakantie of even lekker op de bank. Het is superrelaxed dat je gewoon je telefoon kunt pakken, een controller aansluit en de nieuwste Xbox-games speelt vanuit de Cloud.”

Gamen op elk verloren moment

Een voordeel van streamen met Xbox Live is dat je nooit meer een game hoeft te saven. De dienst onthoudt precies waar je bent gebleven en je kunt daardoor ook crossplatform doorspelen. “Je kunt je voorstellen dat je thuis op je Xbox begint en later in de trein verder gaat op de telefoon.” Tegelijkertijd kan de komst van toestellen zoals de Note20 Ultra betekenen dat ze in toenemende mate een vervanger zijn van gameconsoles. “In tegenstelling tot een gameconsole is je telefoon iets dat je gewoon meeneemt, waardoor je overal op ieder verloren moment een spelletje kunt spelen. Met een kwaliteit die je normaal gesproken alleen met je console zou hebben.”

De eerste reviews over de Galaxy Note20 Ultra onderstrepen het potentieel van het toestel als ‘console-killer’. Behalve over het game-aspect zijn ze positief over de precisie van de S-pen en over de Pro-Grade (video)camera, die ook in het donker haarscherpe afbeeldingen vastlegt.

Moeiteloos werken in Office 365

Voor de doelgroep die Samsung voor ogen heeft - mensen die de beste mogelijkheden willen voor het organiseren van hun werk en privéleven - heeft de Note20 vier onderscheidende features: gamen met consolekwaliteit, een intelligente batterij, de precieze S-pen en de professionele camera. Ter Haar is enthousiast over de snelle autofocus-sensor, de uitgebreide editingtools en de mogelijkheid om video’s op 8k te draaien of te delen met een Smart TV middels een draadloze DeX-connectie. Maar uiteindelijk is ook de S-pen iets dat uniek is voor de Note-series. “Deze is op verschillende gebieden verbeterd, waarvan een van de belangrijkste de latency is. Je schrijft zonder vertraging, wat het gevoel geeft alsof je in een notitieboek schrijft. Door onze samenwerking met Microsoft is er een goede synchronisatie met OneNote. Gebruikers zullen onderweg of aan het einde van de dag misschien een potje willen gamen, maar overdag werken zij zonder problemen in hun Office 365-omgeving. Dit soort features maakt de Galaxy Note20 Ultra ideaal voor ‘work and play’.”

