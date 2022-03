Upgrade van het serverrack en releasenotes - Development-iteratie #195

Ook in de afgelopen sprint hebben we weer veel gewerkt aan zaken achter de schermen. Daarom geven we in deze .plan weer een overzicht van enkele dingen die wel zichtbaar zijn aan de voorkant en een update vanuit tech over de servers.

Upgrade van het serverrack

Zoals je in de vorige .plan hebt kunnen lezen, hadden we last van enige downtime doordat ons halve rack zonder stroom zat vanwege gepland onderhoud en we gemist hadden dat er twee servers met dezelfde taak op dezelfde stroomfeed waren aangesloten. Aanwezige technici van onze hoster True hebben die servers snel weer van stroom voorzien, waardoor het grootste leed na een halfuurtje over was.

Om te voorkomen dat dit scenario zich bij het eerstvolgende onderhoud herhaalt, hebben we besloten om alle servers en netwerkapparatuur die niet redundant waren aangesloten, aan te sluiten op een automatic transfer switch, of ats, die stroom krijgt uit beide stroomfeeds in een rack en snel naar een andere feed kan schakelen zodra de gebruikte feed uitvalt.

Een van de drie ats'en in actie

Releasenotes