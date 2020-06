Samenwerking met de politie en update Vraag & Aanbod - Development iteratie #183

De release van development-iteratie #183 is gedaan. In deze release hebben we een besloten forum beschikbaar gesteld voor de digitale variant van Opsporing Verzocht en hebben we verder gewerkt aan het vernieuwen van Vraag & Aanbod.

Samenwerking met de politie

Onder de naam Blueweb zijn we een samenwerking met de politie gestart. Het betreft echte opsporingsonderzoeken waarbij Tweakers-leden zich kunnen aanmelden om mee te denken bij het oplossen van misdrijven.

In het verleden zijn op Tweakers weleens digitale uitdagingen geplaatst waarbij leden van de community hun vaardigheden konden inzetten om puzzels te kraken, zoals Crimediggers op de Gathering of Tweakers. De samenwerking met de politie op Blueweb is van een ander kaliber. Communityleden wordt gevraagd mee te denken bij digitale opsporingsonderzoeken.

Om deze samenwerking mogelijk te maken, hebben we in de afgelopen sprint in GoT een besloten forum opgezet en ook het rechtenbeheer dat hiervoor nodig is, ingesteld. Meer hierover lees je in de .plan Blueweb: politie zoekt Tweakers-leden voor hulp bij opsporingsonderzoeken. Hier kun je je ook aanmelden als deelnemer.

Update Vraag & Aanbod

Per sprint komen we steeds een stapje verder met het vernieuwen van het plaatsen van een advertentie op Vraag & Aanbod. In deze sprint hebben we onder andere gewerkt aan de backendoplossing om later de vernieuwde foto-upload te kunnen implementeren. Verder zijn we begonnen met het responsive maken en verbeteren van de styling. Helaas kunnen we dit nog niet releasen naar de frontend, dus nog even geduld hiervoor.

Update marketplaces

Sinds enkele jaren zijn marketplaces in opkomst in de e-tailwereld. Een marketplace is een manier voor (kleinere) e-tailers om te verkopen via grotere webshops. In de Pricewatch is een aantal van deze platforms te vinden, bijvoorbeeld bol.com Plaza en Amazon Marketplace. Uiteindelijk is het doel om in de Pricewatch duidelijk weer te geven wanneer een product via een dergelijke marketplace wordt aangeboden.

Inmiddels hebben we de technische aanpassingen gedaan om deze verbetering mogelijk te maken en we hopen dit snel voor jullie beschikbaar te kunnen stellen. Hiervoor vragen we ook nog even jullie geduld.

Update Tech

We hebben de wens om nog wat sneller features te kunnen opleveren. Daarvoor hebben we gekeken naar hoe lang het duurt voordat een ticket is gereleased vanaf het moment dat deze opgepakt wordt om te beoordelen wat we kunnen verbeteren.

Om beter geïsoleerd te kunnen testen in "staging" hebben we een start gemaakt met het automatisch starten van volledig gescheiden test-omgevingen per "feature branch". Een belangrijk obstakel daarbij is onze centrale database, waardoor wijzigingen in de ene omgeving invloed hebben op de anderen. Deze sprint hebben we ons dan ook gericht op het opzetten van gescheiden databases daarvoor. Als laatste hebben we deze sprint een paar optimalisaties uitgevoerd om ons release-proces te vereenvoudigen.