Verbeterde leesbaarheid voor multiposts - Development-iteratie #178

We hebben iteratie #178 opgeleverd. In deze iteratie hebben we onder andere de leesbaarheid van forumtopics verbeterd door multiposts samen te voegen, veel bugs geplet in de bugbash en verbeteringen achter de schermen gedaan.

Samenvoegen van posts

Op het Forum zijn er twee redenen om verschillende posts achter elkaar te plaatsen: het omhoog krijgen van je eigen vraag en het met losse posts reageren op eerdere posts, zodat duidelijk is waar je op reageert. Tegen het eerste wordt opgetreden door onze moderators die spam tegengaan, maar tegen het tweede is optreden niet gewenst, omdat het vaak on-topic is.

De developers en designers zijn aan de slag gegaan om voor dat laatste een oplossing te bedenken, waarbij multiposts netjes gegroepeerd staan en waarmee de leesbaarheid van deze forumposts wordt verbeterd. De losse posts worden weergegeven in één post. Zo hoeven de username en afbeelding, die veel ruimte innemen, slechts één keer getoond te worden. De horizontale lijn en mogelijke acties zorgen voor visueel onderscheid, zodat je kunt zien dat de post uit verschillende posts is samengesteld. Alle beschikbare acties, zoals thumbs-up en quoten, zijn nog wel per post uit te voeren.

Overige veranderingen

Best Buy Guides worden weergegeven op de Pricewatch portal, voorheen stonden hier de, inmiddels verouderde, 'Best getest'-artikelen.

Er kan maximaal één melding worden gemaakt van een foutieve prijs bij een product. Meer dan één melding per foutieve prijs leidde tot extra werk, want de meldingen moesten apart worden behandeld.

een foutieve prijs bij een product. Meer dan één melding per foutieve prijs leidde tot extra werk, want de meldingen moesten apart worden behandeld. Paginatitels kunnen optioneel worden weergegeven in reviews. Tot dusver werd de titel op de eerste pagina standaard verborgen en werden de titels op andere pagina's standaard getoond. De redacteur kan nu zelf bepalen of de paginatitel moet worden weergegeven.

Bugbash

Het was alweer een tijdje geleden dat we een bugbash deden. Hoogste tijd dus om weer eens een stapeltje bugs te pletten. Een greep uit de gefixte bugs:

Belgische vacatures werden niet goed getoond in ITpro-artikelen.

Forumnotificatie ging naar het gequote bericht, in plaats van naar het bericht met quote.

Datumweergave in mobiele prijsgrafiek.

Afbeeldingen naar redactionele artikelen uploaden ging vaak niet goed.

Video's die naar YouTube werden geüpload, werden soms overschreven met oude gegevens.

Karmapop-up viel buiten het scherm op mobiele weergave.

Verbeteringen achter de schermen

Ook hebben we deze sprint veel werk verricht aan het verbeteren van processen/flows/handelingen die door veel mensen achter de schermen worden gedaan. Ook al zie je daar als bezoeker niets van, uiteindelijk heeft iedereen er baat bij.