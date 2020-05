Zakelijke verkopers in Vraag & Aanbod - Development-iteratie #181

De release van iteratie #181 is gedaan. In deze sprint zijn we verdergegaan met het verbeteren van Vraag & Aanbod en hebben we een onderscheid gerealiseerd tussen particuliere en zakelijke verkopers bij het plaatsen, tonen en zoeken van een advertentie.

Verbeteringen Vraag & Aanbod

Zoals we in het vorige .plan al schreven, kampen we in Vraag & Aanbod met nogal wat oude code en zijn we begonnen met de technische vernieuwing van het formulier om een advertentie te plaatsen. De technische basis achter dit formulier hebben we nu volledig vernieuwd. Dit maakt het mogelijk om te gaan werken aan het integreren van de nieuwe foto-upload en het responsive maken van het formulier.

Zakelijke verkopers

In Vraag & Aanbod was er tot nu toe nauwelijks onderscheid tussen particuliere en zakelijke verkopers. Daar komt nu verandering in. Zowel bij het plaatsen, als bij tonen en zoeken van een advertentie is er nu onderscheid.

Bij het plaatsen van een advertentie wordt nu gevraagd of je de advertentie plaatst als particulier of als zakelijke verkoper.

Een zakelijke verkoper wordt bij het maken van een advertentie herkend aan de aanwezigheid van bedrijfsgegevens in het gebruikersprofiel. Is er bedrijfsinformatie ingevuld, dan wordt een nieuwe advertentie standaard als zakelijke advertentie aangemaakt. Voor een zakelijke verkoper die af en toe wat als particulier wil verkopen, blijft het mogelijk om te switchen naar een particuliere advertentie. Zo kunnen gebruikers met een bedrijf ook nog dingen verkopen als bijvoorbeeld die oude spelcomputer van de kinderen.

We hebben de bedrijfsgegevens in het gebruikersprofiel uitgebreid met een (zakelijk) e-mailadres en het btw-nummer. De opgevoerde bedrijfsgegevens worden logischerwijs dan ook getoond bij een zakelijke advertentie.

Bij het zoeken in Vraag & Aanbod hebben we het mogelijk gemaakt om te filteren tussen particulier en zakelijk aanbod. Daarvoor kun je vanaf nu het filter 'Soort verkoper' gebruiken.

We werken aan het opzetten van een nieuwe faq om jullie wat op weg te helpen. Hierover later meer. Onze V&A Voorwaarden zijn onder handen genomen en aangepast aan de nieuwste ontwikkelingen, zodat ze voorlopig weer meekunnen.

Automatische logging van JavaScript-errors

Om onze codekwaliteit verder te verbeteren, hebben we logging ingebouwd voor JavaScript-errors. Errors aan de serverkant loggen we eigenlijk al jaren, maar aan de clientkant (in de browser) hebben we daar nog nooit echt naar gekeken. Eerder dit jaar hebben we wel met behulp van New Relic een test gedraaid met een loggingtool voor JavaScript waar wel wat interessante dingen uitkwamen, maar dat was beperkt omdat het een trialversie betrof en wat rapportage betreft niet helemaal aansloot bij onze behoeften.

Daarom hebben we nu zelf een loggingtool gemaakt die bij een klein gedeelte van de pageviews errors opvangt, met behulp van Ajax doorstuurt en anoniem opslaat. Met deze resultaten zullen we sneller en beter in staat zijn om bugs en problemen te vinden en uiteraard op te lossen :)

Bugfixes url-structuur aanpassing

In de vorige release ging een groot deel van de url-structuur op de schop. Daarin zaten nog wat bugjes in de manier waarop we omgingen met kruimelpaden. Die zijn gefixt.