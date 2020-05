Welke gadgets voor de zomer raad jij je medetweakers aan?

Normaliter doen we in mei een oproep voor onze Vakantie Gift Guide, waarin we jullie hulp vragen bij het verzamelen van de leukste gadgetsuggesties voor op vakantie. Nu zullen velen dit jaar niet met vakantie gaan, maar dat is voor ons geen reden om deze traditie niet door te laten gaan.

Laten we eerlijk zijn, veel van de suggesties die we voorbij zien komen, zijn ook prima te benutten in eigen land. Daarbij zien we sinds half maart een forse stijging in de activiteit in de Pricewatch; we zijn met ons allen duidelijk meer dingen aan het kopen. Soms is dat nodig, hardware om beter thuis te werken bijvoorbeeld, maar we horen ook veel verhalen van mensen die nu geld besparen aan bijvoorbeeld restaurants en sporten, en dat inzetten om een cadeautje voor zichzelf te kopen. Zo wordt het constant binnen zitten wat leuker. Onder de redactieleden zijn bijvoorbeeld al vr-headsets, een 3d-printer en fitnesshorloges aangeschaft.

Net als in voorgaande jaren willen we al jullie suggesties verzamelen in een forumtopic, waaruit wij dan weer kunnen putten voor de Gift Guide. Hierin kun je de suggesties van je medetweakers beoordelen met behulp van het duimpje rechtsboven de forumberichten. Bij elk product vermelden we de nickname van de Tweaker die het heeft aangedragen. Wie zijn keuze duidelijk beargumenteert in een uitgeschreven stukje tekst, maakt meer kans om positief beoordeeld en dus genoemd te worden.

Vorige keren hielden we een maximumbedrag aan van 150 euro, maar gezien de omstandigheden en het feit dat mensen met het komende vakantiegeld wellicht wat extra te besteden hebben, verhogen we dit naar 250 euro, exclusief verzenden. Daarbij willen we benadrukken dat veel lezers het waarschijnlijk waarderen als er veel gadgets in de Guide komen die een stuk goedkoper zijn. Een andere eis is dat het product op het moment van publicatie online verkrijgbaar is. Of dat bij een Nederlandse, Duitse of Chinese webshop is, maakt niet uit.

Om wat voor soort gadget het gaat, mag je zelf weten. Dingen die daadwerkelijke praktisch nut hebben, of die gewoon zo tof zijn dat je vindt dat al je medetweakers ervan moeten weten. Ook boeken die interessant zijn voor de tweaker, mogen aangedragen worden. Suggesties kun je achterlaten in dit topic.