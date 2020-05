Achmea deelt praktijkverhalen over security in webinar op 2 juni

Aanvallen op financiële dienstverleners vinden de klok rond plaats. Bij Achmea zitten securityspecialisten daarom geen moment stil. Op 2 juni delen zij hun ervaringen in een webinar. Meld je nu aan voor dit event vol tips, tricks en verhalen over waargebeurde hacks!

Security is een hot topic bij financiële dienstverleners. Als klant wil je op elk moment je verzekeringszaken online kunnen regelen, dus applicaties en infrastructuur moeten altijd veilig blijven. Wil je ook weten hoe dit achter de schermen gebeurt? Schrijf je dan in voor het webinar van Achmea op 2 juni. In een drietal talks geeft het bedrijf een kijkje in de keuken. Daarbij komen ook analisten, pentesters en andere securityspecialisten aan bod die laten zien hoe ze garanderen dat jij veilig je schademelding kunt doen of je polis online kunt regelen.

Veel expertise in huis

Programma * 18:55 - 19:00 | Online inloop

19:00 - 19:30 | Even Apeldoorn Hacken - Talk Daniël Gorter en Magali Kouwen

19:30 - 19:40 | Vragen

19:40 - 19:50 | Pauze

19:50 - 20:20 | Hacken binnen en buiten Achmea! - Praktijkcase 1 door Peter Stegeman

20:20 - 20:30 | Vragen

20:30 - 20:40 | Pauze

20:40 - 21:10 | Déjà vu - Praktijkcase 2 door Enriko Groen en Kadir Kalayci

21:10 - 21:20 | Vragen

21:20 | Einde *tijden onder voorbehoud

Dat bij een financiële dienstverlener als Achmea niet alleen kennis over verzekeren, maar ook over security aanwezig is, zal in het webinar duidelijk worden. Het event start met de talk van Daniël Gorter en Magali Kouwen van Achmea’s IT Security. Zij laten zien hoe security is ingeregeld binnen Achmea, welke teams actief zijn en op welke manier zij de zaken aanpakken. Het bedrijf heeft cybersecurityspecialisten met uiteenlopende expertisegebieden in dienst. Zij richten zich onder meer op malware, netwerken, forensisch onderzoek, inlichtingen, threat hunting en scripting.

Achmea test de eigen applicaties en infrastructuur voortdurend op risico’s en kwetsbaarheden. Peter Stegeman van Achmea’s Security Assessment Team (SAT) laat zien hoe dit pentesten werkt. Hij voert aanvallen uit op verschillende systemen, waarbij hij naar zwakheden zoekt die mogelijk toegang geven tot gevoelige functies en gegevens. Doet het systeem (onbewust) dingen die het niet mag doen? Stegeman neemt je mee in een hack die hij heeft uitgevoerd. Hoe kun je als hacker misbruik maken van goedbedoelde functionaliteiten en daarmee diep in een organisatie binnendringen? In een talk zal hij een aantal van zijn geheimen prijsgeven.

Proactief richting dreigingen

De financiële dienstverlener verwerkt voortdurend grote aantallen security-events. Diverse systemen zijn in staat om veel aanvalspogingen een halt toe te roepen, maar tegelijkertijd blijft ook mensenwerk onmisbaar. Experts onderzoeken incidenten en reageren proactief richting aanvallers. Threat hunting en cyber threat intelligence zijn bij Achmea dagelijkse kost. Een praktijkvoorbeeld van een hack en hoe hiermee wordt omgegaan krijg je van Achmea’s security-analisten Enriko Groen en Kadir Kalayci. Zij laten zien welke dilemma’s ze in een werkdag kunnen tegenkomen en welke beslissingen ze nemen om Achmea zo veilig mogelijk te houden, zowel voor alle klanten als voor de werknemers.

Meld je aan

Natuurlijk wil jij worden uitgekozen om hierbij aanwezig te zijn. Meld je daarom meteen aan via onderstaande poll. Treuzel er niet mee, want dit webinar zit binnen de kortste keren vol. Het aantal beschikbare plaatsen is beperkt!

