Ga aan de slag met AI en cloud-native Java tijdens online IBM-event Code @ Think

IBM Think Digital Summit Benelux biedt in feite ‘voor elk wat wils’. Neem bijvoorbeeld de Inspiration Talks, sessies die worden gegeven door mensen die de spelregels van onze wereld veranderen. Of de Business Talks waarin innovatie en ondernemerschap centraal staan. Daarnaast zijn er Tech Talks die dieper ingaan op onder meer AI-, Hybrid Cloud- en Security-oplossingen voor specifieke problemen.

Voor developers is Code @ Think echter het meest interessant: in een tijdsbestek van ongeveer 3,5 uur krijg je verschillende demo’s en kun je aan de slag in hands-on workshops. Code @ Think is het alternatief voor de jaarlijkse Developer Night waar in voorgaande jaren ook tweakers voor zijn uitgenodigd. In een online sessie word je meegenomen door host Justin Halsall, een bekend gezicht in de developers-community en tot vorig jaar Developer Advocate voor IBM in New York.

Live coding en workshops

Verschillende live demo’s worden gegeven door Developer Advocates van IBM die je kennis laten maken met de nieuwste tech en tools. Je doet daarbij niet alleen achtergrondkennis op; door de live coding zie je ook hoe je zelf direct aan de slag kunt met onder meer data & AI en cloud-native Java. In aansluitende hands-on sessies bouw je vervolgens zelf je eerste AI-model of verken je de cloud-native Java-mogelijkheden.

Behalve over data & AI en cloud-native Java zullen er demo’s worden gegeven over visual recognition en IoT. Zo staat in een van de demo's IBM Watson Visual Recognition centraal, een oplossing waarmee je visuele content tagt, classificeert en doorzoekt met behulp van machinelearning. In de IoT-demo maak je kennis met Call for Code, een global challenge voor developers om met oplossingen te komen op het gebied van klimaatverandering. IBM is founding partner van deze challenge, waar recent ook COVID-19 als thema aan is toegevoegd. Laat je inspireren door deze sessie waarin je ontdekt hoe je als developer enorme maatschappelijke impact kunt maken! Bekijk hier het programma.

Deel je video!

Net als bij een fysiek event staat bij Code @ Think een aantal pauzes op het programma. In dit geval niet om van zaal te wisselen, maar om de sprekers op elkaar te laten aansluiten. De pauzetijd is beschikbaar voor korte video’s van tweakers die hun ervaringen rond AI en Machine Learning delen. Een leuke kans om je verhaal te vertellen! Heb jij een interessante case en wil jij je kennis over AI en Machine Learning delen? Meld je dan voor 27 mei middels deze link en we nemen contact met je op. Als we je selecteren nemen we voorafgaand aan het event de video op. Overigens worden ook de sessies van het event zelf opgenomen en later beschikbaar gesteld. Mocht je dus volledig in één thema willen duiken en na de demo ervan ook nog een aansluitende workshop willen volgen, dan hoef je nog steeds niks te missen van de rest van het programma.

