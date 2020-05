Securityspecialisten bij Achmea: “Geef het ons en we proberen het te hacken”

Bij Achmea werken securityspecialisten met uiteenlopende expertisegebieden zij aan zij om indringers buiten de deur te houden. Maar soms is een ‘indringer’ een directe collega: Pentester Peter test met zijn team regelmatig de maatregelen van het team van IT Security Analist Daniël. “We maken elkaar echt sterker.”

Op 2 juni delen securityspecialisten van Achmea verhalen uit hun praktijk in een webinar. Wat kun je verwachten? Het beeld van de incidenten die zij tegenkomen verandert voortdurend, horen wij van Daniël Gorter (24), IT Security Analist bij Achmea. Integriteit van het dataverkeer is belangrijk voor Achmea, een groot bedrijf dat veel meer doet dan verzekeren alleen. Dit geldt evenzeer voor het beschermen van vertrouwelijke informatie. “Medische dossiers zijn op de zwarte markt veel geld waard. Dat is een voorbeeld van één van onze kroonjuwelen en die moeten wij met hand en tand verdedigen. Het doel is om klantdata te allen tijde veilig te houden.”

Het team van Daniël, het Cyber Defense Center (CDC), draagt binnen Achmea een brede "Ik denk dat we hier veel kunnen met het samenbrengen van data" verantwoordelijkheid. Detectie en monitoring zijn belangrijke taken, maar ook Cyber Threat Intelligence, Threat Hunting en digitaal sporenonderzoek zijn onderdelen van het werk. Zijn collega Peter Stegeman (56) is pentester in het Security Assessment Team (SAT). “We zijn de hele dag aan het hacken”, aldus Peter. Wat precies, dat maakt ons niet uit: het kan een koffieautomaat zijn, een server, een switch of een website. Geef het ons en we proberen het te hacken.”

Bewustzijn rondom security

Het verschil met veel andere bedrijven, zo merkt de ervaren ethical hacker op, is dat pentesten bij Achmea niet worden uitgevoerd voor het beruchte ‘audit-vinkje’. “Dat is zeker niet vanzelfsprekend, als ik verhalen van vakgenoten hoor en afga op mijn eigen ervaringen. Mensen nemen security hier serieus, onze rapporten verdwijnen niet in een la en als wij ontdekken dat een door ons onderzocht object onveilig is, is er altijd een manier om dat aan te geven. Ook als dat naar iemand toe is die in een hogere organisatielaag zit.”

Dat security zeker geen ondergeschoven kindje is bij Achmea, vindt ook Daniël. “Ik ben iets jonger dan Peter, maar ik merk ook wel dat hier steeds een goede afweging wordt gemaakt tussen continuïteit en veiligheid. En als securityspecialist krijg je veel ondersteuning, bijvoorbeeld in de vorm van opleidingen en de mogelijkheid om te leren on the job. Dat is hard nodig in ons vakgebied. Als je even twee weken op vakantie bent geweest loop je eigenlijk alweer achter, zo snel gaan ontwikkelingen.”

Hackermindset

“Ik denk dat we hier veel kunnen met het samenbrengen van data”, zegt Daniël. Veel bedrijven hebben wel een antiviruspakket, endpoint security en dat soort oplossingen, maar wij gebruiken verschillende tools om data bij elkaar te brengen en te verwerken. Doordat veel geautomatiseerd is kunnen wij snel ingrijpen waar nodig.” In het geval van Peter heeft het weinig zin om naar specifieke tooling te vragen. “Wij gebruiken gewoon alles wat we nodig hebben”, zegt hij. “Net als een kwaadwillende hacker die ook de beschikking heeft over een wereld aan software.”

“Jullie dagen ons ook uit, zodat we nieuwe dingen leren”, zegt Daniël tegen Peter. “Als jullie nieuwe aanvallen uitvoeren, kunnen wij daar onze detectie op inrichten. Wij steken veel op over hoe een aanval werkt. Maar andersom helpen we elkaar ook. Als Peter bijvoorbeeld een stukje malware wil schrijven om een antivirusprogramma te omzeilen dan vraagt hij ons om advies. We maken elkaar echt sterker.” Het SAT gaat proactief met een hackermindset op zoek naar zwakke plekken en krijgt soms ook de opdracht vanuit de business om de veiligheid van nieuwe functionaliteiten te testen. Peter: “Het komt geregeld voor dat ik aan het hacken ben en ik dan vervolgens Daniël of een van zijn collega’s hoor vragen: ‘Peter, wat ben je aan het doen?’” Uiteindelijk is het de bedoeling dat alle collega's beseffen dat security van iedereen is.

Peter kan zich voorstellen dat zijn inbraakpogingen hem niet per se de meest populaire collega maken binnen de organisatie, maar naar eigen zeggen ”valt dit reuze mee”. “Het begrip voor ons werk is de laatste jaren enorm toegenomen. Van bovenaf wordt hier constant gestuurd op het vergroten van de security awareness binnen heel Achmea. Door presentaties te geven aan de businesskant van ons bedrijf, waarbij we ook uitleggen wat we doen en waarom we het doen, dragen wij daaraan bij. Uiteindelijk is het de bedoeling dat alle collega’s beseffen dat security van iedereen is.”

Mooie momenten

Wat zijn nu leuke momenten in het leven van een IT Security professional bij Achmea? Peter: “Wij kregen eens vrijwaring om een Italiaanse leverancier te testen. Binnen een uur hadden wij hun hele omgeving gehackt. Zoals afgesproken meldden we dit direct bij de leverancier, die aanvankelijk behoorlijk boos was, omdat we hun productieomgeving hadden getest. Gelukkig bleek het om een misverstand te gaan en konden wij meteen een vrijwaring overleggen. Maar toch vroeg ik me even af: zit ik nu verkeerd?. Achteraf hebben ze ons heel erg bedankt, want juist door ons werk konden ze hun productieomgeving beter beveiligen.”

Daniël: “Wij deden een tijdje geleden een Red Team-oefening. Daarbij worden onze systemen door het SAT of externe collega’s getest. Zo hadden we een keer een test waarbij een apparaat in ons netwerk werd geplaatst, die wij al na 33 minuten in handen hadden, waarna we konden starten met ons forensische onderzoek. Een recordtijd, echt gaaf. Je ziet dan dat de maatregelen die wij nemen goed zijn en dat je met de juiste dingen bezig bent.”

