Zomerse Prijzen Parade - Dag 1 & 2

Win een ASUS Chromebook Flip C434TA

Tijdens de lock-down heeft menig tweaker online informatie gezocht over nieuwe technologieën en gadgets. Wellicht wil ook jij een gaaf product vinden voor een vakantie in eigen land, of inspiratie opdoen over iets dat het thuis werken, studeren en ontspannen leuker en makkelijker maakt. Nu de zomer voor de deur staat, starten we een nieuwe actie waarmee je wellicht op je wenken wordt bediend!

Om de gevolgen van de coronacrisis iets te verzachten, hebben we een nieuwe weggeefactie opgezet: De Zomerse Prijzen Parade. Wat moet je doen om kans te maken op een mooie prijs? We maken het heel gemakkelijk: als je onderstaande actie leuk vindt en dit product wil winnen, hoef je alleen maar in de poll eronder aan te geven dat je kans wil maken!

Vandaag kun je een ASUS Chromebook Flip C434TA winnen, mogelijk gemaakt door ASUS.

Productinformatie vanuit ASUS

Specs ASUS heeft zijn Chromebook Flip C434 voorzien van een stijlvolle vormgeving. Het compacte ontwerp en de lange accuduur van ruim 10 uur maken het mogelijk om met deze Chromebook op elke mogelijke locatie mobiel te werken of te studeren.



Met een Core m3-processor, 8GB werkgeheugen en 64GB opslagcapaciteit heeft de Flip C434 prima specificaties. Het apparaat is verder voorzien van een vierzijdig, 14 inch groot NanoEdge-scherm met ultradunne randen en een scherm/behuizing-ratio van 87%. Bovendien heeft het een 360° ErgoLift-scharnier, waardoor het toetsenbord meer comfort biedt, de koeling beter werkt en de kwaliteit van het speakergeluid wordt geoptimaliseerd. Processor Intel® Core™ m3-8100Y Processor 1.1 GHz (4M Cache, up to 3.4 GHz) Aantal processorcores 2 Geheugencapaciteit 8 GB GPU type Intel HD Graphic 615 Totale opslagcapaciteit 64 GB Scherm diagonaal 14" Paneeltype IPS Touchscreen Ja Batterijduur 10+ uur Gewicht 1.34 kg

Een mooie prijs dus van onze partner van vandaag, ASUS. Wil je hem winnen? Vul dan snel onderstaande poll in om automatisch kans te maken.

Zomerse Prijzen Parade - Dag 1 & 2 Poll Ja, ik wil kans maken op de ASUS Chromebook Flip C434TA

Nee, ik laat deze actie aan mij voorbijgaan

De opties zijn uitgeschakeld omdat de deelname gesloten is

Voorwaarden

Je Tweakers-account moet voor 25 mei 2020 geactiveerd zijn.

Meedoen kan tot 28 mei 2020 07.55 uur, alleen via de poll.

Alleen ingelogde bezoekers kunnen deelnemen.

Je kunt één keer aan de poll van vandaag deelnemen.

Winnaar krijgt uiterlijk 28 mei 2020 bericht via e-mail (niet-winnaars ontvangen geen bericht). Tweakers draagt zorg voor de afdracht van eventuele kansspelbelasting.

Winnaar wordt at random geselecteerd. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

Minderjarigen mogen pas meedoen na voorafgaande toestemming van hun ouders of verzorgers.

Medewerkers van Tweakers en ASUS zijn uitgesloten van deelname.

Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden, kunnen worden uitgesloten van deelname.

Klachten kunnen via klachten@tweakers.net ingediend worden.

Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.