TNW Couch Conferences: techcommunities verbinden en motiveren

De coronacrisis heeft de wereld flink op zijn kop gezet. Zo ook de evenementenbranche, maar The Next Web zou TNW niet zijn als daar geen hedendaagse oplossing voor was bedacht. Het techplatform organiseert de komende tijd een aantal inspirerende online evenementen, onder de naam TNW Couch Conferences.

Door de coronapandemie zijn online meetings inmiddels de normaalste zaak van de wereld en vooruitstrevende bedrijven zoeken naar mogelijkheden om online actief te blijven. TNW geeft met een vijftal online events de komende tijd dan ook duidelijk een visitekaartje af.

Bij de TNW Couch Conferences staan vijf belangrijke onderwerpen centraal. Ze brengen toonaangevende sprekers op het gebied van digitale marketing, productstrategie, e-commerce, bedrijfsinnovatie en samenwerking tussen overheid en starters samen om kennis te delen en cruciale inzichten aan een wereldwijd publiek te tonen.

5 sessies, 42 sprekers

Voor de komende anderhalve maand staan de volgende ‘bankconferenties’ op het programma, met per sessie een keur aan sprekers en experts. Sommige sessies worden mede-gehost door de Financial Times.

Re:Brand – 29 mei - Brand and digital marketing Deze conferentie gaat over digitale marketing in 2020. Hoe passen merken en marketeers hun handelswijze en strategie aan als reactie op de coronacrisis?

Sprint – 11 juni - Digital product strategy Verschillende sprekers laten hun licht schijnen over de massale digitale transformatie en de veranderingen die daarbij komen kijken. Zowel aan de software- als aan de gebruikerskant.

Checkout – 18 juni - E-commerce and omnichannel retail - co-hosted door de Financial Times Retail was al op weg naar een hightech toekomst, maar in het kielzog van de coronacrisis is de race om te innoveren volledig losgebarsten. Hoe gaat die race eruitzien en is de klant na de crisis een andere dan daarvoor?

Ecosystems – 25 juni - Government and start-up collaboration - co-hosted door de Financial Times Tijdens dit evenement wordt gekeken hoe de economische groei weer aan de praat is te krijgen. Hoe kan het tech-ecosysteem overheden helpen veerkrachtiger economieën op te bouwen en hoe ziet die samenwerking tussen start-ups en overheid eruit?

Transform – 2 juli - Corporate innovation strategy - co-hosted door de Financial Times Deze conferentie gaat over innovatie in de zakelijke markt. Hoe versnellen bedrijven innovatie-inspanningen als de uitgaven zwaar onder druk staan? En welke technologieën en start-ups lopen voorop in wereldwijde supply chain en logistieke innovatie?

Start-ups en digitale transformatie

Op twee Couch Conferences zoomen we hieronder wat dieper in, namelijk die van 11 juni en 2 juli.

Op 11 juni heeft TNW maar liefst negen sprekers klaarstaan. Onder de naam Sprint wordt de impact van digitale transformatie belicht. Als één ding duidelijk is geworden door de coronacrisis, is het dat digitale producten belangrijker zijn dan ooit.

Miljoenen mensen zijn afhankelijk van software om samen te werken, waarde te creëren, projecten te beheren en zaken te doen. Productteams hebben te maken met radicale veranderingen in klantgedrag, productgebruik en klantacquisitie. Ondertussen worden nieuwe externe workflows gedefinieerd om ontwerpsprints uit te voeren en software te leveren. Hoe kunnen producteigenaren en digitale ontwerpers in deze ongekende tijden voorop blijven lopen op het gebied van innovatie?

Sprekers zijn onder andere Teresa Dietrich (chief product officer bij StackOverflow), Basecamp-oprichter Jason Fried, hashtag-bedenker Chris Messina en Jennifer Taylor (head of product bij Cloudflare). In totaal komen negen experts aan het woord.

Op 2 juli is het op de laatste Couch Conference de beurt aan Transform. Tijdens deze online conferentie staat transformatie en innovatie in de zakenwereld centraal.

Door de huidige ontwrichting in de zakenwereld is het nu misschien juist wel dé tijd voor veel bedrijven om van koers te veranderen. Door de instorting van wereldwijde ketens die op elkaar ingrijpen is het zaak de impact van systemen die zijn ontworpen om de winst en efficiëntie te maximaliseren, opnieuw te bekijken. Snelle digitale transformatie wordt essentieel omdat de grens tussen offline en online activiteiten vervaagt.

Hoe kunnen bedrijven innovatie-initiatieven implementeren om succes op lange termijn te garanderen, het welzijn van werknemers te bevorderen en de samenleving en economie als geheel te ondersteunen? Pittige gespreksstof, maar urgenter dan ooit.

Een aantal van de acht sprekers op deze dag zijn Mark Adams (cio van VICE), Purna Virji (senior manager global engagement bij Microsoft), Nexxworks’ Rik Vera, Guru Gowrappan (ceo van Verizon Media) en Sandy Fershee (global manager user experience bij Ford Motor Company).

Gratis en betaalde toegang

Hebben we je interesse gewekt? Op dit momenten zijn voor iedere Couch Conference twee type kaarten beschikbaar: free couch tickets en comfy couch tickets. De laatste kosten 49 euro (ex BTW), de eerste zijn gratis voor ontwikkelaars, brandmanagers en andere mensen die werkzaam zijn in specifieke vakgebieden die van toepassing zijn op de conferentie in kwestie. Voor meer informatie kun je terecht op de website van TNW.